Wszystkie odcinki serialu "Mów mi tatku" pojawią się w piątek 14 lutego na kanale Viaplay Filmy i Seriale, dostępnym w serwisie Prime Video w ramach usługi Prime Video Channels.

Kto stoi za serialem?

Za reżyserię serialu "Mów mi tatku" odpowiada Christian Dyekjær ("Jak zostać Świętym Mikołajem"), a scenariusz jest dziełem Sørena Felbo ("Elvira"). Pomysłodawcami historii są aktorzy grający głównych bohaterów, czyli Alex Høgh Andersen ("Wikingowie", "Pod osłoną mroku") odgrywający rolę Emila oraz Magnus Haugaard Petersen ("Baby Fever"), czyli serialowy Viktor.

W obsadzie znaleźli się również Ellen Hillingsø ("Most nad Sundem"), Roberta Hilarius Reichhardt ("Wybawienie"), Søren Sætter-Lassen ("Księga Diny"), Lado Hadzic ("Królestwo: Exodus") oraz Oscar Dyekjær Giese ("Czarnobyl").

Produkcja "Mów mi tatku" została nominowana do nagrody dla najlepszego serialu komediowego w ramach największego serialowego wydarzenia w Europie, festiwalu Séries Mania.

Serial składa się z sześciu 25-minutowych odcinków.

O czym jest serial?

Dystrybutor zapowiada serial "Mów mi tatku" jako "opowieść o miłości, przyjaźni, przekraczaniu granic i zwykłych ludziach w niezwykłych sytuacjach. W żartobliwy sposób prezentuje kryzysy bohaterów oraz różne oblicza miłości – do samego siebie, innych, a także świata. Mnogość niezręcznych i absurdalnych sytuacji może nie tylko doprowadzić do płaczu... ze śmiechu, ale też skłonić do refleksji nad relacjami międzyludzkimi. Reżyser testuje wytrzymałość głównego bohatera, który w obliczu mnożących się problemów nie może liczyć na uwagę ani wsparcie ze strony najbliższych. Czy można kochać innych, nie rezygnując jednocześnie z siebie?".

Emil (Alex Høgh Andersen) jest oddanym przyjacielem, wyrozumiałym partnerem i zwolennikiem ekologicznych rozwiązań. Dba o wszystko i wszystkich, nawet za cenę przesuwania swoich własnych granic. Gdy wychodzi na jaw, że jego wieloletni przyjaciel Victor (Magnus Haugaard Petersen) jest w związku z jego mamą, życie bohatera staje się pasmem niezręcznych i absurdalnych sytuacji. Chłopak tłumi trudne uczucia, starając się zachowywać pozory normalności i poszukując balansu. Tylko jak tego dokonać, gdy nowa rzeczywistość wpływa na wszystkie aspekty jego życia?

Łatwo nie będzie! Główny bohater wytchnienia nie znajduje również w pracy, gdyż codziennie spotyka tam chłopaka swojej mamy. Sytuacji nie ułatwia też jego dziewczyna Carla (Roberta Hilarius Reichhardt), pracująca w należącej do Victora i Emila firmie cateringowej. Kobieta nie przykłada się do powierzanych jej zadań, a wszelkie uwagi bierze sobie do serca. Skłonność do przesadnych reakcji sprawia, że składa nawet bezpodstawną skargę na środowisko pracy do odpowiedniej instytucji. Konflikt staje się coraz poważniejszy, a przyszłość odpowiedzialnego społecznie cateringu Klimad wisi na włosku.