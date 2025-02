Piąty sezon serialu "Panna Scarlet i komisarz" zadebiutuje 20 marca o godz. 21:00 na kanale Epic Drama, a nowe odcinki będą się pojawiać w każdy czwartek o tej samej porze.

O czym opowiada nowy sezon?

Eliza Scarlet kontynuuje pracę detektywki i prowadzenie własnej agencji. Idzie jej świetnie... w życiu zawodowym. Niestety, komisarz Wellington wyjechał na kilka miesięcy do Nowego Jorku, co dla Elizy oznacza konieczność podjęcia kilku trudnych decyzji dotyczących życia prywatnego. Tymczasem w Scotland Yardzie pojawia się nowy komisarz Alexander Blake. Eliza, jeśli chce zachować dostęp do policyjnych informacji, musi być z nim w dobrych stosunkach. Czy poradzi sobie w nowej rzeczywistości?

Reklama

Kto stoi za serialem?

Showrunnerką i główną scenarzystką serialu "Panna Scarlet i komisarz" jest Rachael New ("Tajemnice Majorki"), która stanęła również za kamerą poszczególnych odcinków. Wśród reżyserów znaleźli się także Ivan Zivkovic ("Dziedzictwo"), Steve Hughes ("Historie z dreszczykiem"), Declan O'Dwyer ("Żądza krwi"), Nimer Rashed ("Już mnie nie oszukasz") i Milos Kodemo ("Dziedzictwo").

W tytułowej roli Elizy Scarlet występuje Kate Phillips ("Downtown Abbey"), a towarzyszą jej Stuart Martin ("Rebel Moon – część 1: Dziecko ognia"), Cathy Belton ("Tajemnica Filomeny"), Simon Ludders ("Bridgertonowie") i Evan McCabe ("Doktor Who").