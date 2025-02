Podczas środowej konferencji prasowej prezydent Polskiej Akademii Filmowej Dariusz Jabłoński podkreślił, że rozpoczyna się "nowy rozdział w historii Orłów", ponieważ Polskie Nagrody Filmowe wracają do TVP. Ostatnich osiem lat to była znakomita współpraca z Canal+, który również jest przyjacielem polskiego filmu. Tak się składa, że Telewizja Polska i Canal+ często szły pod rękę. Bardzo dziękujemy Canal+ za to, jak się przyczynił do propagowania Polskich Nagród Filmowych. Dziękujemy Canal+, ale również wszystkim pracownikom i pracowniczkom tej stacji. Bądźcie z nami, oglądajcie transmisję - tym razem w Telewizji Polskiej - powiedział. Nominowanych do tegorocznych, 27. Orłów wyłoniło blisko 1 tys. twórców zrzeszonych w Polskiej Akademii Filmowej.

Polskie Orły w TVP

Dyrektor generalny TVP Tomasz Sygut zwrócił uwagę, że "ostatnich kilkanaście miesięcy to czas wielkich powrotów". Cieszymy się, że wróciły Polskie Nagrody Filmowe. Andrzej Pągowski powiedział kiedyś bardzo ładnie, że Polskie Nagrody Filmowe to lustro, w którym odbija się kondycja polskiej kinematografii. TVP od zawsze wspierała polską kinematografię, film, serial, bo to są elementy kultury, a kultura to kluczowy element misji publicznej. Jesteśmy właśnie po to, żeby tę misję publiczną pięknie realizować - podsumował.

"Biała odwaga" - 15 nominacji

Tym razem największe uznanie członków PAF zyskała "Biała odwaga" Marcina Koszałki. Zdobyła 15 nominacji - w kategoriach najlepszy film, reżyseria, scenariusz, główna rola męska (Filip Pławiak), główna rola kobieca (Sandra Drzymalska), drugoplanowa rola kobieca (Wiktoria Gorodeckaja), drugoplanowa rola męska (Jakub Gierszał i Julian Świeżewski), zdjęcia (Koszałka), muzyka, montaż, scenografia, kostiumy, charakteryzacja oraz dźwięk.

"Dziewczyna z igłą" - 13 nominacji

Zaraz za "Białą odwagą" uplasowała się "Dziewczyna z igłą". Obraz Magnusa von Horna ubiega się o 13 statuetek - dla najlepszego filmu, reżysera, za scenariusz, pierwszoplanową rolę kobiecą (Vic Carmen Sonne), drugoplanową rolę kobiecą (Trine Dyrholm), zdjęcia (Michał Dymek), odkrycie roku (Frederikke Hoffmeier), muzykę, montaż, scenografię, kostiumy, charakteryzację i dźwięk.

7 nominacji dla "Strefy interesów" i 5 dla "Simony Kossak i "Kobiety z..."

Siedem szans na Orły - za film, reżyserię, scenariusz, zdjęcia, scenografię, kostiumy i dźwięk - ma "Strefa interesów" Jonathana Glazera. Po pięć nominacji trafiło do "Simony Kossak" i "Kobiety z...". Film Adriana Panka może zostać doceniony za muzykę, scenografię, kostiumy, główną rolę kobiecą (Sandra Drzymalska) i drugoplanową rolę kobiecą (Agata Kulesza). Tymczasem obraz Małgorzaty Szumowskiej i Michała Englerta wyróżniono w kategoriach główna rola kobieca (Małgorzata Hajewska-Krzysztofik), drugoplanowa rola kobieca (Joanna Kulig), zdjęcia (Michał Englert), montaż i scenografia.

Najlepszy film - nominacje:

Najlepszym filmem - oprócz "Białej odwagi", "Dziewczyny z igłą" i "Strefy interesów" - może się okazać "Kulej. Dwie strony medalu" Xawerego Żuławskiego lub "To nie mój film" Marii Zbąskiej, a najlepszym filmowym serialem fabularnym - "Idź przodem, bracie" Macieja Pieprzycy, "Lady Love" Bartosza Konopki, "Matki pingwinów" Klary Kochańskiej-Bajon i Jagody Szelc, "Rojst Millenium" Jana Holoubka lub "Śleboda" Michała Gazdy i Bartosza Blaschkego.

Najlepszy dokument - nominacje

W kategorii najlepszy dokument nominowano "Drzewa milczą" Agnieszki Zwiefki, "8. Dzień Chamsinu" Zvika Gregory'ego Portnoya, "Gdy powieje harmattan" Edyty Wróblewskiej, "Las" Lidii Dudy i "Wanda Rutkiewicz. Ostatnia wyprawa" Elizy Kubarskiej. Z kolei statuetka dla filmu europejskiego może przypaść "Anatomii upadku" Justine Triet, "Biednym istotom" Yorgosa Lanthimosa, "Emilii Perez" Jacques'a Audiarda, "Konklawe" Edwarda Bergera lub "20 dniom w Mariupolu" Mścisława Czernowa.

Do kogo trafią Orły - dowiemy się podczas gali, która odbędzie się 10 marca. A już 5 marca poznamy laureata Nagrody za Osiągnięcia Życia.

Laureaci z roku poprzedniego

W 2024 r. najlepszym filmem została "Zielona granica" Agnieszki Holland. W poprzednich latach statuetkę otrzymali "IO" Jerzego Skolimowskiego, "Aida" Jasmili Zbanic, "Zabij to i wyjedź z tego miasta" Mariusza Wilczyńskiego, "Boże Ciało" Jana Komasy, "Zimna wojna" Pawła Pawlikowskiego oraz "Cicha noc" Piotra Domalewskiego.

Nominacje do Orłów - lista

Najlepszy film:

"Kulej. Dwie strony medalu", reż. Xawery Żuławski

"Strefa interesów", reż. Jonathan Glazer

"To nie mój film", reż. Maria Zbąska

"Biała odwaga", reż. Marcin Koszałka

"Dziewczyna z igłą", reż. Magnus von Horn

Najlepsza reżyseria

Marcin Koszałka, "Biała odwaga"

Kamila Tarabura, "Rzeczy niezbędne"

Jonathan Glazer, "Strefa interesów"

Maria Zbąska, "To nie mój film"

Magnus Von Horn, "Dziewczyna z igłą

Najlepsza pierwszoplanowa rola kobieca

Sandra Drzymalska, "Biała odwaga"

Sandra Drzymalska, "Simona Kossak"

Małgorzata Hajewska-Krzysztofik, "Kobieta z..."

Michalina Oszlańska, "Kulej. Dwie strony medalu"

Vic Carmen Sonne, "Dziewczyna z igłą"

Najlepsza pierwszoplanowa rola męska

Jacek Borusiński, "Wróbel"

Maciej Damięcki, "Cisza nocna"

Marcin Dorociński, "Minghun"

Filip Pławiak, "Biała odwaga"

Tomasz Włosok, "Kulej. Dwie strony medalu"

Najlepsza drugoplanowa rola kobieca

Trine Dyrholm, "Dziewczyna z igłą"

Wiktoria Gorodeckaja, "Biała odwaga"

Małgorzata Hajewska-Krzysztofik, "Rzeczy niezbędne"

Agata Kulesza, "Simona Kossak"

Joanna Kulig, "Kobieta z..."

Najlepsza drugoplanowa rola męska

Andrzej Chyra, "Kulej. Dwie strony medalu"

Kieran Culkin, "Prawdziwy ból"

Jakub Gierszał, "Biała odwaga"

Julian Świeżewski, "Biała odwaga"

Zdzisław Wardejn, "Cisza nocna"

Odkrycie roku

Gabriela Muskała, "Błazny"

Frederikke Hoffmeier, "Dziewczyna z igłą"

Kamila Tarabura, "Rzeczy niezbędne"

Tomasz Gąsowski, "Wróbel"

Maria Zbąska, "To nie mój film"

Najlepszy scenariusz

"Biała odwaga"

"Dziewczyna z igłą"

"Kulej. Dwie strony medalu"

"Minghun"

"Prawdziwy ból"

"Strefa interesów"

Najlepsze zdjęcia

"Biała odwaga"

"Dziewczyna z igłą"

"Kobieta z..."

"Minghun"

"Strefa interesów"

Najlepsza muzyka

"Biała odwaga"

"Diabeł"

"Dziewczyna z igłą"

"Wróbel"

"Idź pod prąd"

"Koński ogon"

"Kulej: Dwie strony medalu"

"Simona Kossak"

"To nie mój film"

Najlepszy montaż

"Biała odwaga"

"Dziewczyna z igłą"

"Kobieta z..."

"Kulej. Dwie strony medalu"

"Sezony"

"Wanda Rutkiewicz. Ostatnia wyprawa"

"Wrooklyn Zoo"

Najlepsza scenografia

"Biała odwaga"

"Czerwone maki"

"Dziewczyna z Igłą"

"Kobieta z..."

"Simona Kossak"

"Strefa Interesów"

Najlepsze kostiumy

"Biała odwaga"

"Dziewczyna z igłą"

"Kulej. Dwie strony medalu"

"Simona Kossak"

"Strefa Interesów"

Najlepsza charakteryzacja

"Biała odwaga"

"Czerwone maki"

"Dziewczyna z igłą"

"Kleks i wynalazek Filipa Golarza"

"Kulej. Dwie strony medalu"

"Sami swoi: Początek"

Najlepszy dźwięk

"Biała odwaga"

"Dziewczyna z igłą"

"Plan Petera"

"Strefa interesów"

"Wrooklyn Zoo"

Najlepszy film dokumentalny

"Ósmy dzień Chamsinu"

"Drzewa milczą"

"Gdy powieje harmattan"

"Las"

"Wanda Rutkiewicz: Ostatnia wyprawa"

Najlepszy filmowy serial fabularny

"Idź przodem, bracie"

"Lady Love"

"Matki pingwinów"

"Rojst: Millenium"

"Śleboda"

Najlepszy film europejski