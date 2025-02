"Anora" Seana Bakera to nie tylko wielki hit kina niezależnego. Komedia została nagrodzona Złotą Palmą, zdobyła 5 nominacji do Złotych Globów oraz 6 nominacji do Oscarów, a ponadto okazała się największym sukcesem kasowym w karierze amerykańskiego reżysera. Film wszedł na ekrany polskich kin pod koniec listopada, a już w zeszłym tygodniu trafił do sprzedaży w wersji cyfrowej. Teraz będzie można go także wypożyczyć po jeszcze tańszej cenie. Gdzie i kiedy konkretnie?