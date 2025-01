"Farciarz Gilmore 2" pojawi się jeszcze w 2025 roku na platformie Netflix.

O czym będzie sequel?

Prawie 30 lat po tym, jak Farciarz Gilmore (Adam Sandler) wygrał TOUR Championship, porywczy golfista outsider, którego umiejętności w uderzeniach dalekich zawsze przewyższały precyzję w puttowaniu, powraca na pole golfowe w długo oczekiwanym sequelu komediowego hitu lat 90.

Reklama

O czym opowiada oryginał?

Głównym bohaterem jest Gilmore (Sandler), który chce zostać hokeistą, jednak co roku jest odrzucany w eliminacjach. Pewnego dnia bohater dowiaduje się, że urząd skarbowy chce zlicytować dom jego babci. Podczas wyprowadzki zakłada się z tragarzami o to, kto dalej odbije piłeczkę golfową. Ponieważ wygrał zakład, postanawia, że w ten sposób odzyska pieniądze na niezapłacony podatek. No i tak trafia do turnieju golfowego...

Powrót gwiazd "jedynki"

Reklama

Okazuje się, że w sequelu zrealizowanym dla Netflixa powróci nie tylko Adam Sandler - również scenarzysta filmu - ale także pozostałe gwiazdy pierwszej części, jak Julie Bowen czy Christopher McDonald.