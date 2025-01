Półżartem można stwierdzić, że "Kibic" wszedł z buta na platformę Netflix, bowiem polskiej produkcji wystarczyła niecała doba do osiągnięcia 1. miejsca na liście najchętniej oglądanych seriali.

O czym jest serial?

Głównym bohaterem serialu "Kibic" jest siedemnastoletni Kuba, który nie potrafi się powstrzymać od pójścia tą samą drogą, co jego ojciec – pseudokibic, który wyszedł z więzienia. W końcu wszyscy kibice to jedna rodzina.

Stojąc przed wyborem między ciężką pracą a kuszącym, choć nielegalnym zarobkiem, nastolatek ignoruje ostrzeżenia matki i podąża śladami ojca, dołączając do lokalnej grupy chuliganów. Początkowa ekscytacja ustawkami z kibicami rywalizujących drużyn szybko przeradza się w chaos, kiedy nowa dziewczyna bohatera popada w problemy finansowe. Zdesperowana para decyduje się na ryzykowny plan, by działać wbrew interesom grupy, co pogrąża ich w niebezpiecznym świecie, z którego nie ma łatwego wyjścia.

Kto stoi za serialem?

Pięcioodcinkowy serial "Kibic" wyreżyserował Łukasz Palkowski ("Chyłka", "Behawiorysta", "Wotum nieufności") według scenariusza Klaudiusza Kusia ("Na Wspólnej"). Zdjęcia zrealizował Łukasz Gutt ("Różyczka 2", "Święty", "Broad Peak"), muzykę skomponował Przemysław Jankowiak ("Zadra"), za montaż odpowiada Nikodem Chabior ("Kleks i wynalazek Filipa Golarza", "Pamfir", "Filip"), za scenografię – Paweł Jarzębski ("Kamerdyner", "Żeby nie było śladów", "Wataha") i Anna Rymarz ("Najmro. Kocha, kradnie, szanuje", "Informacja zwrotna", "Minuta ciszy"), zaś za kostiumy – Monika Biardzka ("Skrzydlate świnie", "Przepis na życie", "Na dobre i na złe").

W roli głównej występuje Grzegorz Palkowski ("Boże Ciało", "Rezerwat", "Żmijowisko"), a partnerują mu Mila Jankowska ("25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy", "#BringBackAlice", "O psie, który jeździł koleją"), Karol Pocheć ("Ślepnąc od świateł", "Pitbull. Ostatni pies", "Obława"), Marta Żmuda Trzebiatowska ("Wkręceni 2", "Hans Kloss. Stawka większa niż śmierć", "Och, Karol 2"), Wojciech Zieliński ("Chrzest", "Służby specjalne", "Huśtawka"), Krystian Pesta ("Belfer", "Jak zostałem gangsterem. Historia prawdziwa", "Rojst"), Jakub Nosiadek ("Johnny", "Teściowie 2", "Freestyle"), Fabian Kocięcki ("Polowanie na ćmy", "Filip", "Cudak"), Michał Filipiak ("Czas honoru", "Rojst", "Smoleńsk") oraz Kamil Nożyński ("Ślepnąc od świateł", "Lokatorka", "Profilerka").