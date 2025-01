Komedia "Tacy jak my" jest do wypożyczenia w serwisach Prime Video, Premiery CANAL+, Cineman, Player, Polsat Box Go, TVP VOD i Rakuten TV - gdzie wskoczyła od razu na podium największych przebojów, ustępując tylko tak głośnym produkcjom, jak "Substancja" i "Wybraniec".

O czym jest film?

Uciekając przed policją, ojciec i syn wpadają na nietypowy pomysł. Postanawiają ukryć się na letnim obozie dla osób z niepełnosprawnościami. Ich obecność prowadzi do lawiny przezabawnych nieporozumień, ale przede wszystkim do nieoczekiwanej lekcji życia. To, co miało być jedynie ucieczką, zamienia się w podróż pełną fantastycznych ludzi o wielkim sercu, którzy zmieniają bohaterów już na zawsze.

Kto stoi za filmem?

Pomysłodawcą filmu, jego współscenarzystą, reżyserem oraz gwiazdą jest niezwykle popularny nad Sekwaną komik i aktor o pseudonimie Artus ("Biuro szpiegów", "Gang z Paryża"). Pod scenariuszem podpisali się także Clément Marchand i Milan Mauger ("Moments gênants").

Obok Artusa w filmie wystąpili Clovis Cornillac ("Asterix na olimpiadzie"), Alice Belaïdi ("Stażyści"), Céline Groussard ("Kwaśny deszcz") i Grégoire Le Du ("To wspaniałe").