Serial "Obcy: Ziemia" zadebiutuje na platformie Disney+latem 2025 roku.

Nowy zwiastun

Dotychczas fani doczekali się dwóch krótkich teaserów serialu. Pierwszy nie robił większego wrażenia, koncentrując się na ogólnej perspektywie Ziemi i sekundowych przebłyskach na ksenomorfa. Jednak nowy zwiastun prezentuje się już zgoła inaczej, przedstawiając szalony bieg z punktu widzenia ksenomorfa. "Porażające!", ekscytują się fani w sieci - i trudno nie przyznać im racji.

Reklama

O czym będzie serial?

"Obcy: Ziemia" to serial science fiction z elementami horroru. Opowiada o tajemniczym statku kosmicznym, który rozbił się na Ziemi. Podczas przeszukiwania wraku w celu odnalezienia ocalałych, ekipa ratunkowa natrafia na drapieżne formy życia, bardziej przerażające, niż mogli sobie wyobrazić. Młoda kobieta wraz z grupą żołnierzy taktycznych dokonują odkrycia, które zmusza ich do zmierzenia się z największym zagrożeniem, jakie kiedykolwiek stanęło przed ludzkością. W obliczu tego śmiertelnego niebezpieczeństwa bohaterowie muszą walczyć o przetrwanie, a decyzje, które podejmują, mogą na zawsze odmienić losy Ziemi.

Akcja serialu osadzona jest w roku 2120, czyli tuż przed wydarzeniami z "Obcego - ósmego pasażer Nostromo", który rozgrywał się w roku 2122.

Reklama

Kto stoi za serialem?

Showrunnerem serialu jest Noah Hawley ("Fargo", "Legion", "Kości"), a producentem - Ridley Scott, reżyser pierwszej części "Obcego" oraz reżyser i producent kolejnych części serii ("Prometeusz", "Obcy: Przymierze" i "Obcy: Romulus").

Główną rolę gra Sydney Chandler ("Nie martw się, kochanie"), a w międzynarodowej obsadzie znaleźli się także Alex Lawther, Timothy Olyphant, Essie Davis, Samuel Blenkin, Babou Ceesay, David Rysdahl, Adrian Edmondson, Adarsh Gourav, Jonathan Ajayi, Erana James, Lily Newmark, Diem Camille i Moe Bar-El.

Kultowa franczyza

"Obcy" to kultowa franczyza horroru science fiction, obejmująca poza filmami kinowymi również gry wideo, książki i komiksy. Już w latach 80. planowano serial, a w latach 90. nawet go nakręcono w formie animowanej, ale nie spodobał się decydentom i został anulowany jeszcze przed premierą.

"Obcy: Ziemia" będzie więc de facto pierwszym serialem ze świata "Obcego", a przyczynił się do tego w dużej mierze sukces najnowszej odsłony kinowej. "Obcy: Romulus" przez znaczną część fanów został uznany za najlepszy film serii od czasu oryginalnego "Obcego - ósmego pasażera Nostromo" Ridleya Scotta z 1979 roku.

Ale to nie wszystko, bowiem "Obcy: Romulus" jest też najbardziej dochodowym filmem serii. Co prawda "Prometeusz" zarobił 50 milionów dolarów więcej, ale kosztował też blisko 50 milionów więcej, zatem przy uwzględnieniu inflacji "Romulus" wyprzedza go w zyskach.

W sumie wszystkie filmy serii zarobiły jak dotąd w kinach na całym świecie 2 miliardy dolarów.