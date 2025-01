Serial "Okręty wojenne" składający się z 10 odcinków pojawi się w środę 22 stycznia o godz. 20:00 na CANAL+ 360 i będzie emitowany w tym paśmie do piątku, a od kolejnego tygodnia od wtorku do piątku, przy czym zawsze następnego dnia po emisji telewizyjnej będzie trafiał także do serwisu CANAL+ online.

Niezwykłe statki

Serial opowiada historie o niezwykłych statkach, które ukształtowały historię świata, oraz o mężczyznach i kobietach, którzy stanowili ich załogi – od Wikingów po niszczyciele przenoszące rakiety.

Najwcześniejszymi statkami zbadanymi w tej serii są langskipy Wikingów. Statki, które przewoziły wojowników po całym świecie w poszukiwaniu handlu i pirackich łupów. Skandynawskie okręty wojenne, które przetrwały prawie tysiąc lat, są szczegółowo badane, ukazując wysoki kunszt szkutniczy Wikingów.

Szpiegostwo morskie

W serii też odcinek pełen historii o szpiegostwie morskim i oszustwach – od podniesienia przez CIA radzieckiego okrętu podwodnego K-129 po brytyjskie jednostki marynarki, które znalazły sposób na zatopienie U-Bootów.

Jeden z odcinków opowiada o ludzkich błędach, które skazały na tragiczny koniec wielkie statki, w tym Vazę – XVII-wieczny statek bojowy, który zatonął podczas swojego dziewiczego rejsu. Kolejną ofiarą złego projektu był K-13, eksperymentalny brytyjski okręt podwodny, który zatonął w szkockim jeziorze, razem z 32 osobami z załogi. Seria przygląda się także statkom, które wykorzystały technologię tak, aby stać się "niewidocznymi", czy rewolucji szkutniczej w zakresie projektowania i konstrukcji statków wojennych w czasach epoki elżbietańskiej w Anglii.

Największa bitwa morska

Żaden serial o okrętach bojowych nie byłby kompletny bez opowieści o największej bitwie morskiej ze wszystkich, bitwie w zatoce Leyte w październiku 1944 roku. I o starciu największych pancerników świata Yamato i Musashi oraz weteranów Pearl Harbor również "Okręty wojenne" opowiadają.