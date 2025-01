"Przesmyk" będzie składał się z 6 odcinków i zadebiutuje na platformie Max 31 stycznia2025 roku.

"Przesmyk". O czym jest serial?

"Przesmyk" opowiada historię Ewy Oginiec (Lena Góra), która po osobistej tragedii chce wycofać się z wywiadu i zacząć normalne życie. Wszystko komplikuje się, kiedy jej partner Skiner (Karol Pocheć), który także jest agentem, zostaje zdemaskowany przez wywiad rosyjski i znika bez śladu.

"Przesmyk" zapowiadany jest jako thriller sensacyjny pokazujący widzom współczesne środowisko szpiegowskie w trakcie rodzącego się konfliktu i wielu napięć międzynarodowych. To także historia jednostki uwikłanej w specyfikę pracy w służbach specjalnych, z której tak naprawdę nigdy nie można zrezygnować. Serial pokazuje mechanizm międzynarodowej prowokacji, a także walkę wywiadów w rzeczywistości wojny hybrydowej. Akcja serialu rozgrywać się będzie wiosną 2021 roku.

To nie będzie "Bond w spódnicy"

Scenariusz powstawał pod czujnym okiem Janka, którego nie interesuje to co modne, kalki, albo to co wypada powiedzieć. Nauczyłam się mówić po rosyjsku – nie tylko swoich kwestii, chciałam też zrozumieć język i psychologię, która za nim stoi. Miałam trzy nauczycielki: od akcentu, języka oraz ogólnego coachingu rosyjskiego. Poświęciłam sześć miesięcy na całkowite zanurzenie się w świat szpiegostwa. Uczyłam się, jak walczyć, obsługiwać broń, jak mówić różnymi językami, manipulować oraz jak być zimną i precyzyjną. Spotykałam się z różnymi konsultantami, prawdziwymi agentami i osobami, których nie możemy ujawnić. Zrobiliśmy serial o kobiecie agentce, nie próbując robić "Bonda w spódnicy". Chcieliśmy szczerze przyjrzeć się psychologii i zmaganiom kobiety, która jest najlepsza w swojej robocie - mówi Lena Góra.

Gwiazdorska obsada ujawniona

Lenie Górze na ekranie towarzyszyć będą Karol Pocheć, Leszek Lichota, Bartłomiej Topa, Andrzej Konopka, Ewelina Starejki, Tomasz Ziętek, Eliza Rycembel, Kamila Urzędowska, Piotr Żurawski, Lidia Sadowa, Antoni Sztaba, Artur Paczesny, Mirosław Zbrojewicz, Alona Szostak, Michał Sikorski, Magdalena Walach, Andrew Zhuravsky, Dmytro Malkov, Irmina Liszkowska, Jan Englert w roli szefa MSW, Zbigniew Stryj, Dariusz Chojnacki, Oleg Garbuz, Oleh Kiryliv, Sergei Abolomov i Svyatoslav Suprunov.

Jest to serial o dobru i złu w czystej postaci i o tym, jak cienka jest linia, żeby to zło się pojawiło. To produkcja o prowokacjach, o bardzo aktualnej sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. Zobaczymy procesy, które się tam dzieją i jak zachowują się służby i członkowie rządu w sytuacji zagrożenia - mówi Bartłomiej Topa.

"Przesmyk" to political fiction mocno inspirowany obecną sytuacją polityczną. Opowiada przede wszystkim o ludziach z polskiego wywiadu, a to bardzo specyficzne zajęcie, wymagające całkowitego oddania. Ten serial pokazuje, jakie wiążą się koszty z tą pracą. Jest to fikcja, ale zawiera w sobie tyle elementów prawdopodobnych, że ta historia mogłaby się zdarzyć - dodaje Andrzej Konopka.

"Przesmyk". Twórcy serialu

Film reżyseruje Jan P. Matuszyński, autorem zdjęć jest Kacper Fertacz, scenografii – Maciej Fajst, za kostiumy odpowiada Katarzyna Baran, za charakteryzację – Pola Guźlińska. Kierownikiem produkcji jest Tomasz Parnowski, a obowiązki producenta pełni Tomasz Blachnicki.

"Przesmyk". Kim jest Lena Góra?

Występująca w rol głównej w "Przesmyku" Lena Góra to aktorka, ale także scenarzystka i twórczyni filmów. Polskiej widowni znana z serialowej superprodukcji Canal+ "Król", gdzie miała szansę spotkać się z Janem P. Matuszyńskim, a także z głównej roli w popularnej produkcji Netflixa "Noc w przedszkolu".

Jednak Góra to również współautorka scenariusza oraz odtwórczyni głównej roli u boku nominowanego do Oscara Johna Hawkesa w szeroko nagradzanym filmie artystycznym "Roving Woman", którego producentem wykonawczym był sam Wim Wenders.

Artystka była także nominowana do Orłów 2024 za film "Imago", w którym zagrała główną rolę i za którego scenariusz została nagrodzona podczas festiwalu w Cannes w 2019 roku. W tym filmie Lena wcieliła się w postać swojej własnej matki Eli. Podczas festiwalu w Karlowych Warach "Imago" otrzymało nagrodę FIPRESCI za najlepszy film, zaś Cineuropa pisała o bohaterce wykreowanej przez Górę jako "jednej z najważniejszych postaci kina arthouse'owego od lat".

Lena jest także laureatką Złotego Anioła Bella Women dla najlepszej europejskiej aktorki 2023 oraz nagrody dla najlepszej aktorkę podczas FPFF Gdynia 2023.