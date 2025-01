"Schmeichel" pojawi się w całości na platformie SkyShowtime 9 lutego 2025 roku.

Nigdy niepublikowane nagrania

Dwuczęściowy dokument przybliża widzom niesamowitą, 22-letnią karierę Schmeichela oraz jego życie poza boiskiem. Słynny bramkarz otworzył się przed twórcami, dając się bliżej poznać, i podzielił się też nigdy wcześniej niepublikowanymi nagraniami z życia prywatnego. Produkcję uzupełniają wywiady z rodziną sportowca oraz osobami, które wywarły duży wpływ na jego życie prywatne i zawodowe, takimi jak sir Alex Ferguson, Eric Cantona czy Gary Neville.

Schmeichel odegrał kluczową rolę w reprezentacji Danii w piłce nożnej, która w 1992 roku w spektakularnym stylu wygrała Mistrzostwa Europy. Był także jednym z najważniejszych zawodników Manchesteru United w czasach, kiedy drużyna trenowana przez sir Alexa Fergusona osiągała pasmo sukcesów.

"W życiu liczy się nie tylko piłka"

"Schmeichel" to nie tylko historia wybitnej kariery legendarnego sportowca – to także wzruszająca opowieść o rodzinie i zwycięstwach przeplatanych porażkami oraz osobistym odkupieniu.

Jako bramkarz nigdy nie patrzyłem wstecz. Liczył się tylko najbliższy mecz, kolejne wyzwanie i parcie naprzód. Dziś jest inaczej. Moje życie jest wyjątkową przygodą i to wielki przywilej móc patrzeć na nie wstecz wspólnie z rodziną. Skłoniło mnie to do refleksji na temat tego, ile osiągnąłem, a także wysłuchania historii tych, z którymi osiągałem sukcesy. W życiu liczy się nie tylko piłka, i o tym też jest ten dokument. To opowieść o mojej rodzinie, kim byłem i kim jestem dziś - mówi Peter Schmeichel.

Inspiracja dla każdego fana sportu

Jesteśmy dumni, że produkcja oryginalna SkyShowtime "Schmeichel" już wkrótce będzie miała premierę w naszym serwisie. Ten doskonały dokument stanowi świetne uzupełnienie naszej oferty, obok innych naszych tytułów oryginalnych, kinowych hitów i seriali na wyłączność. Peter Schmeichel to bez wątpienia jeden z najlepszych bramkarzy, jakich widziały światowe boiska. Jestem przekonany, że każdy, kto jest fanem sportu i obejrzy ten fascynujący serial, będzie zainspirowany tą historią- uważa Kai Finke, Chief Content Officer w SkyShowtime.

Reżyserem dokumentu "Schmeichel" jest Owen Davies. Producentami są Simon Lazenby i Victoria Barrell z Sylver Entertainment, a producentem wykonawczym - firma Dogwoof.