"It Ends with Us" pojawi się 24 stycznia w serwisie Max.

Kto stoi za filmem?

Scenariusz romansu na podstawie książki Colleen Hoover napisała Christy Hall ("Nocą w Nowym Jorku"). Za kamerą stanął Justin Baldoni ("Chmury"), który obsadził się także w głównej roli męskiej. W pierwszoplanowej roli kobiecej pojawia się natomiast Blake Lively ("Plotkara"), a w pozostałych rolach występują Jenny Slate ("Wszystko wszędzie naraz"), Brandon Sklenar ("1923") i Hasan Minhaj ("Bez urazy").

O czym jest film?

Choć Lily Bloom (Blake Lively) ma za sobą skomplikowaną przeszłość, zawsze wiedziała, jakiego życia pragnie. Mieszkając w Bostonie, poznaje neurochirurga Ryle'a Kincaida (Justin Baldoni) i wierzy, że być może znalazła swoją bratnią duszę. Wkrótce jednak pojawiają się pytania dotyczące ich związku. Związek się skomplikuje jeszcze bardziej, kiedy pojawia się "stara" licealna miłość - Atlas Corrigan (Brandon Sklenar), stawiając jej związek z Ryle'em pod znakiem zapytania.

Kontrowersje

Film budził kontrowersje jeszcze przed premierą. Wielu krytyków zgłaszało zastrzeżenia, że połączenie romantycznej historii z mrocznym tematem przemocy domowej wypada mało przekonująco i "zgrzyta" pod względem etycznym.

Prawdziwą burzę wywołała jednak pod koniec roku Blake Lively, prywatnie żona Ryana Reynolda znanego m.in. z przebojowej serii o Deadpoolu. Gwiazda i zarazem producentka "It Ends with Us" złożyła pozew przeciw reżyserowi i swojemu ekranowemu partnerowi, Justinowi Baldoniemu. Aktorka oskarżyła twórcę o molestowanie seksualne oraz stworzenie toksycznego miejsca pracy. Baldoni odpowiedział pozwem za manipulację. Sprawa jest w toku.