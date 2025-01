Pierwszy odcinek serialu "Doktor Larsen" ("Doc") jest dostępny na platformie Max.

O czym jest serial?

Po tym, jak uraz mózgu wymazał ostatnie osiem lat jej życia, dr Amy Larsen musi odnaleźć się w nieznanym świecie, w którym nie pamięta pacjentów, których leczyła, kolegów, których spotkała, bratniej duszy, z którą się rozwiodła, mężczyzny, którego teraz kocha, ani tragedii, która sprawiła, że ​​odepchnęła wszystkich.

Bohaterka może polegać wyłącznie na swojej wycofanej 17-letniej córce, którą pamięta jako 9-latkę, i garstce oddanych przyjaciół, podczas gdy walczy o kontynuowanie praktyki medycznej, pomimo utraty prawie dekady wiedzy i doświadczenia.

Kto stoi za serialem?

Pomysłodawczynią serialu medycznego "Doktor Larsen", prognozowanego na hit streamingu, jest Barbie Kligman ("Magnum: Detektyw z Hawajów", "Pamiętniki wampirów"). Za kamerą stanęła Rebecca Thomas ("Archiwum 81", "Stranger Things").

W tytułowej roli występuje Molly Parker ("Deadwood", "House of Cards"), a towarzyszą jej Omar Metwally ("Romans", "Monachium"), Amirah Vann ("Underground", "Blues jazzmana") i Jon-Michael Ecker ("Narcos", "Queen of the South").

W sieci nie brakuje głosów, że ekscentryczny "Dr House" wreszcie znalazł godną następczynię. Tak nietypowej bohaterki serialu medycznego bowiem nikt nie pamięta.