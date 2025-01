To prawdziwa sensacja. Kultowy dramat "Nienawiść" Mathieu Kassovitza z 1995 roku ponownie zagościł na polskich ekranach. Film, który niezmiennie porusza i wywołuje refleksję, trafił do dystrybucji kinowej w 30-lecie powstania, do tego w nowej, odrestaurowanej wersji 4K, której Polacy jeszcze nie mieli okazji zobaczyć.