Film "Nim diabeł dowie się, że nie żyjesz" będzie można obejrzeć 12 stycznia o godz. 20:00 na kanale Kino TV.

O czym opowiada film?

Akcja filmu rozgrywa się w Nowym Jorku - ukochanym mieście reżysera. Opowiada historię dwóch braci, Andy’ego (nagrodzony Oscarem za rolę w filmie "Capote" Philip Seymour Hoffman) i Hanka (nominowany do Oscara Ethan Hawke), którzy zmagając się z poważnymi problemami finansowymi, postanawiają napaść na sklep jubilerski swoich rodziców. Z pozoru łatwy plan szybko wymyka się spod kontroli. Hank, niepewny swoich umiejętności, angażuje do napadu zawodowego przestępcę. Niestety, podczas akcji dochodzi do tragicznej w skutkach strzelaniny. Zdesperowani bracia postanawiają zatuszować swój udział w zbrodni. Na ich drodze staje ojciec (Albert Finney), który bardzo chce dowieść prawdy o tym, kto odpowiada za rodzinny dramat. Jak daleko można się posunąć, aby ukryć swoje błędy przed najbliższymi?

Już sam tytuł, zaczerpnięty ze starego irlandzkiego toastu: "Znajdź się w niebie pół godziny wcześniej, nim diabeł dowie się, że nie żyjesz", wskazuje na pośpiech i nadchodzące konsekwencje nieprzemyślanych decyzji. "Lumet w swoim ostatnim dziele dogłębnie analizuje, jak chciwość i chęć zdobycia łatwych pieniędzy może doprowadzić do moralnego upadku. Film trzymający widza w napięciu, skłania go także do refleksji nad konsekwencjami ludzkich wyborów" - czytamy w informacji prasowej.

Kultowe dzieło z wybitnymi rolami

Sidney Lumet, który znany jest z niezwykłej umiejętności prowadzenia aktorów, po raz kolejny zaprosił do współpracy wybitne gwiazdy kina. W roli Andy’ego wystąpił niezapomniany Philip Seymour Hoffman, który stworzył poruszający portret człowieka zmagającego się z rozpadającym życiem. Jego ekranowy brat, Hank grany przez Ethana Hawke'a, to postać pełna moralnych dylematów.. Na ekranie towarzyszą im także inne hollywoodzkie gwiazdy i legendy zdobywczyni Oscara Marisa Tomei wciela się w żonę Andy'ego, pięciokrotnie nominowany do Oscara Albert Finney gra ojca rodziny, pragnącego za wszelką cenę odkryć prawdę.

W momencie premiery w 2007 roku film "Nim diabeł dowie się, że nie żyjesz" nie zyskało wielkiego poklasku, ale po kilkunastu latach jest odbierany jako kultowe dzieło i świadectwo niezwykłego kunsztu reżysera u schyłku kariery i życia.

Kim był Sidney Lumet?

Sidney Lumet (1924-2011) to amerykański reżyser, filmowiec i producent filmowy. Jego dorobek obejmuje takie klasyki kina jak "Dwunastu gniewnych ludzi" i "Werdykt", w których przedstawiał mechanizmy działania wymiaru sprawiedliwości. Z kolei w "Pieskim popołudniu" i "Sieci" analizował wpływ mediów na ludzkie życie. W filmach "Serpico", "Książę miasta", "Pytania i odpowiedzi" czy "Noc na Manhattanie" ukazywał korupcję policjantów uwikłanych w narkotykowe interesy z mafią

W 2007 roku Lumet, mając 83 lata, zrealizował swój ostatni film "Nim diabeł dowie się, że nie żyjesz", zrealizowany według scenariusza debiutanta, Kelly'ego Mastersona. W produkcji reżyser ukazał swoje wyjątkowe zdolności narracyjne, łącząc elementy rodzinnego dramatu z intrygą kryminalną.

Sidney Lumet był pięciokrotnie nominowany do Oscara za reżyserię. W 2005 roku otrzymał honorowego Oscara za "wybitne zasługi dla świata kina".