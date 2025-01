Perry – osioł, który zainspirował "Shreka”, odszedł w wieku 30 lat

Perry – 30-letni miniaturowy osioł z Palo Alto w Kalifornii – stał się modelem ruchu dla postaci Osła z filmu "Shrek" z 2001 roku, którego głos podłożył Eddie Murphy.

Przypadkowe spotkanie, które zmieniło wszystko

W 1999 roku animator Rex Grignon, odpowiedzialny za projektowanie Osła, szukał modelu, który pokaże, jak porusza się prawdziwy osioł. Przypadek sprawił, że jego żona odkryła pastwisko w Palo Alto, gdzie Perry mieszkał. To tam animatorzy przyjechali, by obserwować osiołka – jego chód, ruchy głowy, sposób przewracania oczami, gdy był zirytowany. Wszystkie te cechy zostały odzwierciedlone w filmie. Perry trafił do historii kina, choć on sam nie miał pojęcia o swojej sławie.

Nie tylko gwiazda filmu

Dla społeczności Perry nie był "osłem z Hollywood”, ale po prostu kochanym towarzyszem. Mieszkał na pastwisku z innymi osłami, a jego towarzysze – April i Buddy – byli dla niego jak rodzina. Każdej niedzieli wolontariusze wyprowadzali osiołki na spacer do pobliskiego parku Cornelis Bol, gdzie Perry stawał się atrakcją dla dzieci i dorosłych.

Walka z chorobą i pożegnanie

Ostatnie lata życia Perry’ego były naznaczone problemami zdrowotnymi. Cierpiał na chorobę Cushinga, bolesne schorzenie kopyt i zapalenie stawów. Mimo bólu wciąż chciał chodzić na spacery, choć z czasem stawały się coraz krótsze. W ostatnich tygodniach jego stan gwałtownie się pogorszył, a 30-letni osioł został uśpiony, by ulżyć mu w cierpieniu.