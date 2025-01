Trzeci sezon serialu "Dalgliesh" zadebiutuje na kanale Epic Drama 13 stycznia o godzinie 21:00.

Adaptacja bestsellerowych powieści

Sześcioodcinkowy nowy sezon to adaptacja trzech bestsellerowych powieści P.D. James. Co za tym idzie, widzowie mogą spodziewać się trzech ekscytujących spraw kryminalnych, z których każda została opowiedziana w dwóch odcinkach. Komendant Dalgliesh bada mrożące krew w żyłach morderstwo w seminarium, odkrywa mroczne sekrety w domu wpływowej rodziny i poluje na niebezpiecznego seryjnego mordercę. Każde ze śledztw, przepełnione bystrym intelektem i cichą determinacją Dalgliesha, zagłębia się głęboko w ludzką naturę, ujawniając złożone motywy i zaskakujące sekrety.

Ekscytacja fanów i "najlepszy sezon"

W mediach społecznościowych fani serialu nie kryją ekscytacji nowym sezonem po jego debiucie w Wielkiej Brytanii, a wielu z nich chwali trzymający w napięciu początek serii. Jeden z fanów napisał na Twitterze: "Bardzo się cieszę, że #Dalgliesh powrócił – doskonały serial", a inny dodał: "Wspaniały pierwszy odcinek 3. sezonu". Fani są podekscytowani powrotem Dalgliesha w akcji: "Martwy archidiakon, ksiądz w cieniu skandalu i meble z końca lat 70. Jestem za. #Dalgliesh".

Również wśród krytyków nie brakuje głosów, że trzeci sezon jest najlepszym z dotychczasowych. Na portalu RottenTomatoes zgromadził 80 proc. pozytywnych recenzji - przy 71 proc. pierwszego sezonu. Druga odsłona miała co prawda 100 proc. pozytywnych recenzji, ale serial oceniło jedynie czworo krytyków - zbyt mało, by wyciągnąć rzetelną średnią.

Ulubieńcy widzów i nowi aktorzy

Bertie Carvel ponownie wciela się w twardego i skrupulatnego komendanta Adama Dalgliesha, którego stworzył dzięki swojej wyjątkowej osobowości i talentowi. Carvel, znany z takich produkcji jak "Doktor Fostee" i "Nadciąga noc", opowiedział w wywiadzie o tym, jak głęboka i terapeutyczna relacja ze swoją postacią pomogła mu zmierzyć się ze stratą matki.

Alistair Brammer ponownie wciela się w rolę Daniela Tarranta, lojalnego pomocnika Dalgliesha. Na ekranach po raz kolejny zobaczymy także Phoebe Nicholls ("Downton Abbey", "Eric") jako Agathę Betteron, Antona Lessera ("Gra o tron", "Endeavour") jako Johna Betterona, Claire Goose ("Na sygnale") jako dr Emmę Lavenham, Richarda Linterna ("Milczący świadek") jako ojca Sebastiana i Lloyda Owena ("Kroniki młodego Indiany Jonesa") jako George'a Gregory'ego.

Do obsady dołączyli również nowi aktorzy, którzy wprowadzają świeżość do każdego odcinka.

Co wydarzy się w trzecim sezonie?

"Śmierć w czasie święceń" (część 1 i 2)

Akcja pierwszych dwóch odcinków rozgrywa się w 1979 roku w seminarium św. Anzelma w West Sussex. Pojawienie się nowego zarządcy, archidiakona Matthew Cramptona, wywołuje napięcia wśród społeczności, ponieważ naciska on na modernizację seminarium poprzez sprzedaż jego cennych aktywów. Kiedy po burzliwej kłótni Crampton zostaje znaleziony martwy przed ołtarzem, Dalgliesh i detektyw Tarrant odkrywają sieć kłamstw i ukrytych motywów. Gdy kolejna śmierć wstrząsa diakonami, Dalgliesh musi połączyć kropki, aby znaleźć zabójcę, którego ostatecznym celem może być zamknięcie seminarium na dobre.

"Zakryjcie jej twarz" (część 1 i 2)

Kolejne śledztwo Dalgliesha będzie dotyczyć tajemniczego morderstwa w domu wpływowej rodziny z Essex. Dalgliesh początkowo podejrzewa, że jest to przestępstwo na tle politycznym, jednak gdy miejscowy mężczyzna dzieli się z nim szokującymi informacjami, śledztwo przybiera nieoczekiwany obrót. Dalgliesh prowadzi intensywne przesłuchania i odkrywa sekretne życie ofiary, przez co na jaw wychodzi wiele kłamstw i oszustw. Pewne wyznanie zmusza detektywa do ponownej oceny wszystkich dotychczas zgromadzonych poszlak.

"Urządzenia i żądze" (część 1 i 2)

Ostatnia sprawa przenosi Dalgliesha do Kent, gdzie ma miejsce seria morderstw w elektrowni jądrowej, wskazująca na możliwe powiązania terrorystyczne. Jednak w miarę rozwoju śledztwa Dalgliesh zdaje sobie sprawę, że sytuacja jest bardziej złożona, niż się początkowo wydawało. Napięcie eskaluje, a Dalgliesh musi poruszać się po labiryncie lojalności i tajemnic, zanim pojawi się kolejna ofiara. Niepokonany detektyw jest zmuszony rozwikłać śmiertelną sieć oszustw, by zapobiec dalszej rzezi.