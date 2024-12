Komedia "Jasełka wszech czasów" jest dostępna w wypożyczalniach Premiery CANAL+, Prime Video, Megogo, Polsat Box Go, Rakuten TV i Player.

Kto stoi za filmem?

Film wyreżyserował Dallas Jenkins ("The Chosen. Wybrani"), posiłkując się scenariuszem, który napisali Ryan Swanson ("The Chosen. Wybrani"), Platte F. Clark ("Davie & Golimyr") i Darin McDaniel ("Before the Beard, Before the Belly") na podstawie popularnej w Ameryce książki Barbary Robinson "The Best Christmas Pageant Ever" z 1972 roku.

Reklama

W obsadzie znaleźli się Judy Greer ("Spadkobiercy"), Lauren Graham ("Zły Mikołaj") i Pete Holmes ("Randka w ciemno").

O czym jest film?

Herdmanowie to najwredniejsze dzieciaki na świecie. Kłamią, kradną i dręczą innych. Przejęły nawet miejscowe świąteczne przyjęcie. Grace (Judy Greer) po raz pierwszy jest za nie odpowiedzialna. Zarówno ona, jak i jej rodzina mają problem, zwłaszcza że miasteczko chce pozbyć się Herdmanów. Choć być może to te niesforne gwiazdy nauczą mieszkańców, czym naprawdę jest Boże Narodzenie.

Sukces kasowy to nie wszystko. "Jasełka wszech czasów" zgromadziły 92 proc. pozytywnych opinii od krytyków i 97 proc. od widzów na portalu RottenTomatoes. Nie brakuje głosów, że to jedna z najlepszych świątecznych komedii, jakie kiedykolwiek nakręcono.