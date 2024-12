Serial "Lady Love" od debiutu przed tygodniem wywołuje kontrowersje za sprawą swojej odważnej tematyki.

Bohaterowie serialu

LUCYNA "LUCY LOVE" LISS (ANNA SZYMAŃCZYK)

W latach 2000 Lucyna "Lucy Love" jest ikoną przemysłu dla dorosłych i obiektem westchnień mężczyzn na całym świecie. Niespodziewanie będąc u szczytu sławy musi skonfrontować się z przeszłością, od której udało jej się uciec. Podejrzana o morderstwo bierze udział w przesłuchaniu i staje się narratorką własnej historii. Urodziła się w 1955 r. w miasteczku niedaleko niemieckiej granicy jako Lucyna Barcik. Od dziecka marzy o powierzeniu swojego życia Bogu. Wierzy, że jako zakonnica będzie mogła podróżować po świecie w ramach misji. Niestety, za murami klasztoru okazuje się, że kościół katolicki ma dwie twarze... Po porzuceniu habitu Lucyna wraca do domu i rozpoczyna pracę w lokalnej restauracji. Na imprezie zakładowej swojego ojca poznaje Andreasa Meiera, jednego z członków niemieckiej delegacji. Zakochuje się w nim bez pamięci. I z głową pełną nadziei i marzeń. Zwłaszcza, kiedy ukochany obiecuje jej, że zabierze ją ze sobą do Niemiec. Czar pryska jednak, kiedy Andreas znika. Lucyna zostaje zmuszona do poślubienia znajomego taksówkarza Janusza. Mężczyzna obiecuje jej raj na ziemii, ale ten błyskawicznie zamienia w piekło. Lucyna postanawia się ratować! Poświęcając najcenniejszą osobę w swoim życiu - córeczkę Kasię - wyjeżdża do RFN, gdzie poznaje zupełnie inny świat. Wolny i pełen pokus. Szybko staję się częścią. Pod okiem nowych przyjaciół wyrasta na gwiazdę branży dla dorosłych, stopniowo przejmując nad nią kontrolę. Luksusy, blichtr i sława stają się jej codziennością. A także pustka, którą odczuwa z powodu rozłąki z córką. Wraz z każdym sukcesem i odważną decyzją Lucyny lista jej wrogów rośnie, nawet wśród najbliższych.

MARIA BARCIK (ANNA KROTOSKA)

Matka Lucyny, typowa przedstawicielka małomiasteczkowego światka, bigotka, ofiara konwenansów, surowa względem córki. Nigdy nie dawała wsparcia emocjonalnego Lucynie, próbując ją na siłę wepchnąć w społeczne normy, przymykając oko na dramat, który przeżywa córka, w imię "wyższych przesłanek". Ucieczka Lucyny za granicę, a potem praca w branży porno jest dla niej prawdziwym ciosem. Za wszelką cenę pragnie chronić wnuczkę Kasię, nawet kosztem jej relacji z matką.

STEFAN BARCIK (ADAM WORONOWICZ)

Ojciec Lucyny, pracownik zakładów przewodów energetycznych. W przeciwieństwie do swojej żony, nie cieszy się, gdy córka wstępuje do klasztoru. Patrzy na Lucynę jak na towar do handlu. To z jego inicjatywy Lucyna wdaje się w romans z Andreasem. Stefan liczy, że niemiecki inżynier poślubi Lucynę i zabierze ze sobą do lepszego świata. Gdy to się nie udaje, naraja lokalnego taksówkarza, by poślubił zhańbioną córkę. Kiedy sława Lucyny w branży porno dociera do Polski, przyjeżdża do niej, do Niemiec, by realizować swoje ambicje.

JANUSZ LISS (JULIAN ŚWIEŻEWSKI)

Taksówkarz, znajomy Stefana Barcika. Kiedy żeni się z młodziutką Lucyną, jest od niej kilka lat starszy. Od samego początku traktuje Lucynę źle. Żyje w przekonaniu, że małżeństwem wyświadcza jej przysługę, oczekuje od niej bezwzględnego posłuszeństwa i uległości. Ma problemy z potencją. Swojej frustracji daje upust na Lucynie uciekając się do alkoholu i przemocy. Jest przy tym chorobliwie zazdrosny o żonę. Kiedy Lucyna ucieka z Polski, szantażuje ją finansowo, wykorzystując Kasię jako kartę przetargową.

ANDREAS MEIER (STANISŁAW LINOWSKI)

Młody inżynier, Niemiec, przyjeżdża do Polski w ramach delegacji, by modernizować polski zakład. Wdaje się w romans z Lucyną. Po skończonej delegacji, bez słowa pożegnania wraca do Niemiec, do swojej żony. Po latach, kiedy Lucyna jest u szczytu sławy, pojawia się ponownie w jej życiu.

JANEK (PIOTR TROJAN)

Emigrant z Polski. Gej. Lucyna poznaje go w barze, w którym się zatrudnia. Janek jest tam barmanem. To jedyny prawdziwy przyjaciel, jakiego ma w swoim życiu Lucyna. Bezinteresownie pomaga jej. Daje Lucynie dach nad głową i robi jej pierwsze zdjęcia, uświadamiając jaki ma w sobie potencjał. Sam jest ofiarą tamtych czasów.

KLAUS BARON (CLEMENS SCHICK)

Potentat branży porno. Znany ze swoich wpływów oraz wystawnych imprez w swojej willi. Otoczony swoją świtą. Od razu dostrzega w Lucynie talent i angażuje w swoich filmach. Z czasem zaczyna pałać też do niej silnym uczuciem. Te jednak zostaje wystawione na próbę, kiedy okazuje się, że to Lucyna lubi rozdawać karty w męskim świecie i ma lepsze wyczucie potrzeb publiczności niż on.

NINA STAR (LISE RISOM OLSEN)

Aktorka filmów porno. Kiedy Lucyna ją poznaje, Nina jest u szczytu swojej kariery. Poza pracą na planie, trudni się też stręczycielstwem. Mami młode dziewczyny karierą w branży porno, obiecując pomoc poprzez umówienie spotkań z producentami. Tymczasem bierze pieniądze od domniemanych producentów za przyprowadzenie dziewczyn na seks. Ma problemy z używkami. Początkowo to ona jest gwiazdą imperium Barona. Pojawienie się nowej ulubienicy zmienia bieg rzeczy, z czym Ninie trudno się pogodzić. Wypowiada Lucynie wojnę...

CECYLIA "CILA" SOWA (DOROTA POMYKAŁA)

Ślązaczka, księgowa w firmie Barona. Początkowo jej relacje z Lucyną są dość szorstkie. Jednak z czasem Lucyna zyskuje szacunek i sympatię Cili. Staję się jej przyjaciółką, powierniczką, a także Aniołem Stróżem, który towarzyszy Lucynie na różnych etapach jej życia, często ratując ją z opresji. Jest też głosem rozsądku, którego Lucynie czasami brakuje lub jest przez nią zagłuszany.

BOGUSŁAW KALITA (BORYS SZYC)

Właściciel klubu nocnego w Sopocie, partner biznesowy Lucyny, kryje się ze swoją homoseksualną orientacją. Jest żądny władzy i pieniędzy. Chce nakłonić Lucynę do powrotu do grania. Kiedy ta odmawia, posuwa się do ostateczności. Doskonale wie, gdzie uderzyć, żeby zabolało. Nie ma skrupułów i litości, zwłaszcza jeśli ktoś go zdradzi.

FERDYNAND "FRED" PAWŁOWSKI (RALPH KAMINSKI)

Muzyk w zespole grającym w klubie Bogusia i jego partner. Poznaje Lucynę i Kasię w klubie u Bogusia. Darzy je sympatią. W przeciwieństwie do swojego ukochanego posiada sumienie.

KASIA LISS (JULIA POLACZEK)

Nastoletnia córka Lucyny. Nazwisko dostaje po pierwszym mężu Lucyny – Januszu. Praktycznie wychowywana jest bez matki. Ma zaledwie trzy latka, kiedy Lucyna żegna się z nią na polsko-niemieckiej granicy. Mieszka wraz z Januszem, zajmuje się nią również matka Lucyny, która z czasem nastawia Kasię przeciwko Lucynie. Kasia jest nastolatką, gdy Lucyna powraca do Polski. Przesiąknięta poglądami babki, nie chce dać Lucynie szans na odnowienie relacji. Ale w głębi serca wciąż kocha mamę. To przede wszystkim pogubione i mocno zranione przez świat dorosłych dziecko, które płaci najwyższą cenę za wybory życiowe swoich rodziców.

WITOLD KAMIŃSKI (MICHAŁ ŻURAWSKI)

Śledczy – porucznik z Komendy Wojewódzkiej w Koszalinie. Prowadzi śledztwo w sprawie zabójstwa z lat 90., w której główną podejrzaną jest Lucyna Liss. Przesłuchuje Lucynę oraz wszystkich z jej życia, poznając historię kobiety. Początkowo ma czysto profesjonalny stosunek do Lucyny, jednak w miarę rozwoju śledztwa zaczyna się angażować emocjonalnie.

"Lucyna Liss" jako alter ego Teresy Orlowski

Sześcioodcinkowy serial jest pierwszą premierą pod marką Max Original.

Scenariusz "Lady Love", nieoficjalnie inspirowany prawdziwą historią Teresy Orlowski, opowiada o losach Lucyny Liss, młodej dziewczyny z małego PRL-owskiego miasteczka, która marząc o wolności i i życiu na własnych zasadach, ucieka za granicę. W europejskiej fabryce snów lat 80. – RFN – trafia na okładki pism dla dorosłych i szybko staje się gwiazdą znaną pod pseudonimem "Lucy Love".

Ale upór, determinacja i ambicje zmieniają bieg jej losów. W błyskawicznym tempie z modelki i aktorki filmów erotycznych przeistacza się w bezkompromisową bizneswoman oraz ikonę niemieckiej popkultury lat 80.

Szczególny talent do interesów oraz wyczucie potrzeb publiczności pomagają Lucynie dokonać rewolucji w branży porno. W najbardziej męskim świecie wprowadza nowe zasady gry. Zaczyna produkować filmy pornograficzne, w których odwraca męską dominację, stawiając w centrum akcji kobiecą przyjemność.

Najwyższa cena za międzynarodowy sukces

Ale "Lady Love", jak czytamy w informacji prasowej, "to nie tylko historia bizneswoman, to również obraz kobiety szukającej miłości, która swoją drogę na szczyt musiała okupić trudnymi życiowymi wyborami, a najwyższą cenę za ten sukces zapłacili jej najbliżsi. Ci, których kochała najbardziej".

Serial obyczajowy z wątkiem kryminalnym przenosi nas do przeszłości, jednocześnie opowiadając o zmieniających się realiach społecznych i politycznych. "Widzowie poczują szarość głębokiego PRL-u lat 70. i 80., ale także powiew wolności i nieograniczonych możliwości niesionych przez wiatr zza granicy – z RFN-u, które po 1989 r. dotarły również do Polski" - zapewniają producenci.

Serial "Lady Love" świetnie wpisuje się w naszą strategię programową serwisu Max, w której chcemy zaproponować widzom wciągające i odważne produkcje z udziałem najpopularniejszych aktorów i twórców. "Lady Love" to historia kobiety, która odniosła międzynarodowy sukces w branży od zawsze rządzonej przez mężczyzn. Mimo że akcja serialu dzieje się w latach 80., temat kobiecości, kobiecej siły i walki o równouprawnienie jest wyjątkowo aktualny – mówi Dorota Eberhardt, dyrektorka programowa serwisu Max w Polsce.

Debiut Anny Szymańczyk w roli głównej

W roli tytułowej widzowie mogą oglądać debiutującą na pierwszym planie w serialu Annę Szymańczyk ("Znachor"). Obok niej także gwiazdę wielu zagranicznych produkcji, niemieckiego aktora Clemensa Schicka, którego polscy wielbiciele kina mogą kojarzyć z jednej z odsłon o przygodzie Jamesa Bonda, "Casino Royale".

W "Lady Love" pojawiają się również Lise Risom Olsen znana ze skandynawskiego filmu "Bękart" oraz aktor teatralny Tobias Lange. Na ekranie towarzyszą im m.in. Dorota Pomykała, Adam Woronowicz, Borys Szyc, Julian Świeżewski, Piotr Trojan, Michał Żurawski, Anna Krotoska, Stanisław Linowski, Julia Polaczek, Maciej Radel, Jacek Król i Ewelina Żak

W serialu obok polskiej i zagranicznej plejady gwiazd użytkownicy Max zobaczą również popularnego wokalistę Ralpha Kaminskiego. Właśnie w "Lady Love" charyzmatyczny artysta gra swoją pierwszą większą rolę, wcielając się w jedną z kluczowych dla akcji postaci – piosenkarza Freda.

Pomysłodawcami serialu i zarazem jego producentami są Mikołaj Wit i Dariusz Goczał z Bongo Media. Scenariusz inspirowany prawdziwymi wydarzeniami napisały Ewa Popiołek i Dorota Jankojć-Poddębniak. Za kamerą stanął Bartosz Konopka, a za zdjęcia odpowiada Jacek Podgórski. Wśród producentów jest również Adrianna Przetacka.