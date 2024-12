Film "Transformers: Początek" od początku grudnia był dostępny w wypożyczalniach VOD iTunes Store, MEGOGO i Rakuten TV - gdzie od razu zadebiutował na 1. miejscu listy przebojów - a teraz można go już wypożyczać także w serwisie Premiery CANAL+.

O czym jest film?

Film animowany "Transformers: Początek" jest inny niż poprzednie filmy akcji. Powraca do początków serii. Wraca do miejsca, w którym wszystko się zaczęło - na Cybertronie, planecie, z której pochodzą Transformery. Historia jest wierna początkom poprzednich komiksów i seriali telewizyjnych. Głównymi bohaterami są Optimus Prime i Megatron, którzy zaczynali jako przyjaciele. Widzowie zobaczą, co stało się z tymi postaciami i jak stali się wrogami. Wyjaśnia również, w jaki sposób rozpoczęła się wojna między Autobotami i Deceptikonami.

Bezprecedensowy sukces

Być może właśnie ten powrót do korzeni przyczynił się do sukcesu filmu. W serwisie RottenTomatoes "Transformers: Początek" oceniło pozytywnie aż 98 proc. widzów i 89 proc. krytyków - na takie recenzje nie mógł liczyć żaden z dotychczasowych filmów aktorskich o robotach z kosmosu.

Co więcej, film podwoił swój 75-milionowy budżet z nawiązką, zarabiając 129 milionów dolarów na świecie i 59 milionów w USA, co złożyło się na wpływy rzędu 188 milionów dolarów.

Kto stoi za filmem?

Nie bez znaczenia są także nazwiska twórców. "Transformers: Początek" wyreżyserował Josh Cooley, zdobywca Oscara za "Toy Story 4" i nominowany również do Nagrody Akademii za scenariusz "W głowie się nie mieści". Za fabułę filmu "Transformers: Początek" odpowiadają jednak inni scenarzyści: Andrew Barrer i Gabriel Ferrari ("Ant-Man i Osa").

W gwiazdorskiej obsadzie dubbingowej filmu znaleźli się Chris Hemsworth (Optimus Prime), Brian Tyree Henry (Megatron), Scarlett Johansson (Elita-1), Keegan-Michael Key (B-127), Steve Buscemi (Starscream), Laurence Fishburne (Alpha Trion) i Jon Hamm (Sentinel Prime).

W polskiej wersji językowej głosy podłożyli, odpowiednio, Przemysław Glapiński, Wojciech Żołądkowicz, Wiktoria Gorodeckaja, Michał Klawiter, Grzegorz Pawlak, Jacek Król i Szymon Kuśmider.