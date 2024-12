Brytyjski portal BBC Culture opublikował zestawienie "100 najlepszych filmów XXI wieku". Stworzyli go eksperci z różnych stron świata. To 177 osób, które są krytykami filmowymi, twórcami a także pracownikami naukowymi.

Dwa polskie filmy na liście "100 najlepszych filmów XXI wieku"

Pierwsze miejsce rankingu BBC Culture zajął film w reżyserii Davida Lyncha "Mulholland Drive". Na kolejnych uplasowały się takie produkcje jak "Spragnieni miłości" (reż. Wong Kar-wai) oraz "Aż poleje się krew" (Paul Thomas Anderson). Pozytywnym dla naszego rodzimego kina może być fakt, że w zestawieniu znalazły się dwie polskie produkcje. Eksperci przygotowujący zestawienie docenili "Idę" w reżyserii Pawła Pawlikowskiego. Film ten znalazł się na 55. miejscu. Drugą produkcją, która znalazła się na tej liście jest "Pianista" Romana Polańskiego. Ten film zajął z kolei 90. miejsce.

"Ida" Pawła Pawlikowskiego na liście BBC Culture. Które miejsce zajęła ta produkcja?

"Ida" to film w reżyserii Pawła Pawlikowskiego. Powstał w 2013 roku. Akcja rozgrywa się w latach 60. w Polsce. Bohaterką tego filmu jest Anna, wychowywana w klasztorze sierota. Dziewczyna ma zostać zakonnicą. Zanim do tego dojdzie, odwiedza swoją jedyną żyjącą krewną - ciotkę Wandę. To od niej dowiaduje się, że jest Żydówką. Wspólnie rozpoczynają podróż podczas której mają odkryć tragiczną historię rodziny, ale też dowiedzieć się, kim są. W filmie zagrała Agata Kulesza (Wanda) i Agata Trzebuchowska (Anna). Wystąpili także Dawid Ogrodnik, Jerzy Trela i Halina Skoczyńska. Film Pawła Pawlikowskiego w 2015 roku zdobył Oscara w kategorii "najlepszy film nieanglojęzyczny".

"Pianista" Romana Polańskiego na 90. miejscu. O czym jest ten film?

"Pianista" to film wyreżyserowany przez Romana Polańskiego. W rankingu "100 najlepszych filmów XXI wieku" BBC Culture zajął 90. miejsce. Film ten jest dramatem wojennym, który powstał w 2002 roku. Opowiada historię pianisty i kompozytora żydowskiego pochodzenia Władysława Szpilmana. Udaje mu się uciec z warszawskiego getta i ukrywać się w Warszawie. Tytułowego bohatera zagrał Adrien Brody. W 2003 roku "Pianista" dostał Oscara w trzech kategoriach - "najlepszy scenariusz adaptowany", "najlepszy reżyser" oraz "najlepszy aktor pierwszoplanowy".