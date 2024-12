Pierwsze dwa odcinki serialu "Sweetpea" będą dostępne od 2 stycznia 2025 roku wyłącznie w SkyShowtime, a kolejne będą pojawiać się w serwisie co tydzień.

O czym jest serial?

"Rhiannon to dziewczyna, jakich wiele. Ma pracę, psa i chłopaka. Oraz mroczną tajemnicę…

Dzieciństwo Rhiannon naznaczyła słynna zbrodnia, ale teraz jej życie wróciło do normy, a na ulicy nie rozpoznaje jej już nikt. Pracuje jako asystentka redaktora lokalnej gazety, chociaż to zajęcie nie przynosi jej satysfakcji. Wieczorami wysłuchuje zwierzeń swojej przyjaciółki i układa pewną listę. Spis osób, które chciałaby zabić.

Rhiannon gotowa jest wymierzyć sprawiedliwość wszystkim – od kasjera z Lidla, który zawsze obija jej jabłka, i kierowcy, który parę razy zajechał jej drogę, po ludzi, którym wyraźnie się należy.

Dziewczynie, na którą nikt nie zwraca uwagi, być może nawet zbrodnia ujdzie na sucho" - tak historię opisywał wydawnictwo Burda, które w 2017 roku wydało w Polsce powieść C.J. Skuse.

"Złotko" to "mroczny thriller napisany z ogromnym poczuciem humoru", ochrzczony przez recenzentów "dzieckiem Bridget Jones i Dextera Morgana". "To książka, która wywozi stereotyp dziennika Bridget Jones głęboko w las i zakopuje go w płytkim grobie. Nie jest przeciętna ani prozaiczna" - zapewniał wydawca.

Od trzech lat nie zabiłam nikogo. Myślałam, że po takiej przerwie przy następnej okazji dopadną mnie wyrzuty sumienia, niczym byłego alkoholika, który da się skusić na łyk whisky. A tu nic. Spałam spokojnie jak dziecko. Całą noc, bez przewracania się z boku na bok. I, dla odmiany, nie śniły mi się koszmary. Wstałam zrelaksowana i spokojna. Wręcz zrównoważona psychicznie. No, prawie - przytoczono fragment powieści.

Kto stoi za serialem?

Adaptacja "Sweetpea" to brytyjski serial na styku thrillera i czarnej komedii stworzony przez Kirstie Swain dla Sky Atlantic. W Wielkiej Brytanii miał premierę 10 października 2024 roku i z miejsca został obwołany hitem. Spodobał się zarówno widzom, jak krytykom - w serwisie RottenTomatoes aż 86 proc. recenzji jest pozytywnych. Nie trzeba było długo czekać na decyzję studia o realizacji drugiego sezonu.

W roli Rhiannon występuje Ella Purnell, gwiazda seriali "Fallout" i "Yellowjackets". Towarzyszą jej Jon Pointing ("Morderstwo to nic trudnego"), Nicôle Lecky ("Śmierć pod palmami") i Lorraine Burroughs ("Pennyworth").