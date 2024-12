Polscy widzowie będą mogli oglądać "Udar" od wtorku 17 grudnia na kanale Viaplay Filmy i Seriale dostępnym w serwisie Prime Video w ramach usługi Prime Video Channels.

Kto stoi za serialem?

Pomysłodawcą, scenarzystą i jednym z reżyserów ośmioodcinkowego "Udaru" jest Paweł Demirski ("Artyści"). Część odcinków została wyreżyserowana przez Rafała Skalskiego ("Noc w przedszkolu", "Brokat") i Antonio Galdameza ("Na twoim miejscu", "Noamia"). Za produkcję odpowiada Maciej Kubicki ("Pianoforte", "Brokat", "Pakt").

Odtwórcą głównej roli jest Jacek Poniedziałek ("Italiani", "Rewers"). W serialu wystąpili również Marta Malikowska ("Skazana", "Ślepnąc od świateł"), Marta Nieradkiewicz ("Zjednoczone stany miłości", "Dzikie róże"), Konrad Eleryk ("Cicha noc", "Rojst"), Ewa Skibińska ("Matka Teresa od Kotów", "Ciepło"), Anna Seniuk ("Konopielka", "Potop"), Jerzy Bończak ("Miś", "Wszyscy jesteśmy Chrystusami"), Michał Majnicz ("Informacja zwrotna", "Artyści") oraz Rafał Maćkowiak ("Czas honoru", "Pakt") wraz z debiutującą na ekranie Lilą Wasiną.

Serial został wyprodukowany przez Telemark ("Wielka wod"', "Bez tajemnic", "Nielegalni").

O czym jest serial?

Głównym bohaterem jest Jacek, który jest jednym z najpopularniejszych krytyków kulinarnych w kraju, gwiazdą cenionego przez widzów programu telewizyjnego oraz autorem głośnej rubryki w jednej z najbardziej opiniotwórczych gazet. Jego opinie są ważne – recenzje Jacka potrafią przyciągać tłumy do nowo otwartych restauracji lub sprawiać, że niegdyś uwielbiane miejsca nagle świecą pustkami. Prywatnie nie stroni od pysznych, choć często niezdrowych potraw, a także od szalonych imprez. Gdy jego życie zamienia się w celebrycką rutynę, a sława zaczyna przytłaczać, dochodzi do tragedii – Jacek doznaje udaru. Trafia do szpitala, gdzie mimo swojej rozpoznawalności, nie może liczyć na specjalne traktowanie. Jednocześnie sam nie jest wzorowym pacjentem i wcale nim być nie zamierza.

"Udar" to jeden z ważniejszych projektów w mojej karierze. Cieszę się, że mogłem pracować przy nim wraz z Pawłem Demirskim, ponieważ uwielbiam jego język, a zakres poruszanych przez niego tematów jest mi bliski. W jego twórczości znajdziemy mnóstwo ironii i dystansu. Paweł posiada bardzo trafne, a jednocześnie niezwykle dowcipne, momentami szydercze, spojrzenie na naszą współczesność. Wszyscy żyjemy w niej na co dzień, tak jak serialowy Jacek. Jego postać jest mi w pewien sposób bliska, mimo że bardzo się od niego różnię. Nigdy wcześniej nie wcielałem się też w rolę, która wymagałaby ode mnie tak dużej transformacji, przede wszystkim fizycznej. Pomimo wielu wyzwań, bardzo cenię sobie swobodę oraz autonomię, jaką otrzymałem w kreacji tej postaci- podkreśla Jacek Poniedziałek, odtwórca głównej roli.

"Udar" zdaniem producentów "wzrusza i bawi, jednocześnie stawiając przed widzami wiele istotnych pytań. Tragikomiczna, posługująca się ostrym żartem forma serialu, odsłania również czułą i empatyczną stronę. Widzowie będą mogli poznać blaski i cienie sławy, a także przyziemne trudności wynikające z niespodziewanej choroby, która wywraca życie głównego bohatera do góry nogami. Historia Jacka udowadnia również, że rodzina to nie tylko osoby, z którymi łączą nas więzy krwi, lecz przede wszystkim ludzie będący z nami na dobre i na złe".

-Cieszę się, że "Udar" będzie wkrótce dostępny dla szerokiej publiczności. Jest to historia podkreślająca to, że nic w naszym życiu nie jest pewne. Jacek osiągnął niemal wszystko, żyje chwilą i patrzy w przyszłość niczym na worek z niekończącymi się prezentami. Jednak w pewnym momencie jego życie staje na głowie, a on sam nagle i niespodziewanie musi być zależny od innych. Ciało, które dotychczas wykorzystywał staje się klatką, z której nie może wyjść. Historia Jacka to także ironiczne i nieco drwiące spojrzenie na współczesny świat, w którym zawsze możemy potknąć się i upaść. Tak dzieje się w przypadku głównego bohatera "Udaru", który spada z wyjątkowo wysokiego konia - zaznacza Paweł Demirski.

Co dalej z Viaplay w Polsce?

Viaplay co prawda ma kontynuować działalność w Polsce do połowy roku 2025, jednak w tym czasie serwis będzie się koncentrować na treściach sportowych, jak mecze Premier League czy Bundesligi, wyścigi F1 i gale KSW.

Zgodnie z ogłoszoną wcześniej aktualizacją strategii, Viaplay Group skupia się obecnie na regionie krajów nordyckich oraz Holandii, a do lata 2025 roku zakończy w Polsce działalność obejmującą transmisje z najważniejszych wydarzeń sportowych. Viaplay Content Distribution będzie jednak nadal współpracować z naszymi partnerami, za pośrednictwem Viaplay Select oraz kanałów SVOD, na kluczowych rynkach, aby zapewnić widzom dalszy dostęp do imponującej oferty międzynarodowych filmów i seriali. Polska pozostanie kluczowym rynkiem dla naszej działalności obejmującej dystrybucję treści oraz dla naszego międzynarodowego kanału SVOD. Co więcej, nasza oferta filmów i seriali będzie dostępna na rynku za pośrednictwem naszych obecnych partnerów i kanałów dystrybucji do połowy 2025 roku, a po tym okresie będzie kontynuowana poprzez usługę Prime Video Channels oraz innych partnerów - podkreśla Vanda Rapti, Viaplay Group EVP, Viaplay Select & Content Distribution.

Portal wirtualnemedia.pl spekulował w kwietniu, że "Udar" za sprawą sublicencji trafi na Netflix. Tak się stało z pierwszym polskim serialem kryminalnym Viaplay "Morderczynie", który trafił na platformę w październiku 2023 bez żadnej kampanii promocyjnej, a już w listopadzie serial znalazł się w ofercie Netflixa. Analogicznie stało się z serialami dokumentalnymi true crime, jak "Sprawa Iwony Wieczorek" i "Będziesz następna!". Już wiemy jednak, że "Udar" to nie ten przypadek.

Viaplay Filmy i Seriale, oferowane w Polsce w ramach pakietów Viaplay Medium i Viaplay Total, a także jako odrębna subskrypcja, będą od teraz dostępne dla jeszcze większej grupy odbiorców.

Po uruchomieniu usługi w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii oraz Niemczech, Viaplay Content Distribution rozszerza dostępność filmów i seriali Viaplay również w Polsce.

Od poniedziałku 9 grudnia usługa jest oferowana w formie dodatkowej subskrypcji w serwisie Prime Video w ramach Prime Video Channels. Jej subskrybenci w Polsce będą mogli bez przeszkód oglądać różnorodne i wielokrotnie nagradzane filmy oraz seriale znajdujące się w bibliotece Viaplay.