Film "Mój pies Artur" pojawi się 25 grudnia w serwisie CANAL+ online.

Kto stoi za filmem?

Film wyreżyserował Simon Cellan Jones ("Plan wycieczki") na podstawie scenariusza Michaela Brandta ("3:10 d Yumy") bazującego na pamiętniku szwedzkiego atlety Mikaela Lindnorda.

W roli głównej wystąpił Mark Wahlberg ("Fighter"), dla którego była to kolejna po "Planie wycieczki" współpraca z reżyserem. Gwiazdorowi towarzyszą Simu Liu ("Barbie"), Juliet Rylance ("Sinister") i sam Bear Grylls.

W polskiej wersji językowej głos bohaterowi podkłada Marcin Dorociński.

O czym jest film?

Michael (Mark Whalberg) i jego drużyna mają 10 dni, by pieszo, kajakami i na rowerze pokonać 700 km podczas Mistrzostw Świata w Rajdach Przygodowych na Dominikanie. To ich ostatnia szansa na zwycięstwo. Gdy odpoczywają po 1. etapie, w okolicy ich obozu kręci się bezdomny piesek. Michael daje mu do zjedzenia klopsika. Od tej pory zwierzak przemierza dżunglę w ślad za nim, a w krytycznym momencie ratuje życie człowieka. Rodzi się zmieniająca życie relacja. Cała drużyna poznaje granice swoich możliwości, a lojalny pies pomaga zrozumieć, czym naprawdę jest zwycięstwo oraz co znaczą lojalność i przyjaźń.

Familijny hit

"Mój pies Artur" zarobił w kinach na całym świecie 65 milionów dolarów, potrajając swój 20-milionowy budżet.

Krytycy, z reguły niezbyt przyjaźnie nastawieni do kina familijnego, przyjęli film dość przychylnie (69 proc. proc. pozytywnych recenzji na RottenTomatoes), ale prawdziwie historię atlety i psa pokochali widzowie (aż 97 proc.).