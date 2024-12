Czteroodcinkowy serial "Wytwórnia Filmowa Śpioch" ("Dream Productions") jest dostępny w całości w Disney+.

O czym jest serial?

Wydarzenia z "Wytwórni Filmowej Śpioch" mają miejsce po "W głowie się nie mieści", a przed "W głowie się nie mieści 2". Jest to całkiem nowy serial o mieszczącej się w umyśle Riley fabryce snów, produkującej co noc nowe obrazy – w terminie i w ramach budżetu.

Reklama

W serialu Riley dorasta i jej wspomnienia wymagają dodatkowej obróbki, więc Radość i reszta emocji wysyłają je do wytwórni snów. A tam znana reżyserka Paula Persimmon stawia czoło koszmarowi: musi nakręcić hit, za prawą rękę mając Xeniego, zadufanego twórcę snów na jawie, który myśli tylko o własnej karierze w wielkim świecie sno-kinematografii.

Serial w stylu mockumentary napisał i wyreżyserował Mike Jones ("Luca", "Co w duszy gra"), a w roli producentki debiutuje Jaclyn Simon, kierowniczka produkcji "W głowie się nie mieści".

Reklama

W polskiej wersji językowej powrócą Małgorzata Socha (Radość), Maja Ostaszewska (Odraza) i Kinga Preis (Smutek), a także pojawią się inni cenieni aktorzy dubbingowi w rolach nowych postaci.

Historyczne rekordy

"W głowie się nie mieści 2", kontynuacja wielkiego hitu Pixara sprzed dekady, okazała się nie tylko największym jak dotąd przebojem kinowym roku. Film pobił również rekord otwarcia dla animacji, a także okazał się najbardziej dochodowym filmem animowanym w historii, przynosząc wpływy rzędu blisko 1,7 miliarda dolarów.

Familijne produkcje Pixara zwykle przyciągają do kin całe rodziny, ale i tak wynik "W głowie się nie mieści 2" przekroczył wszelkie oczekiwania.

Film zarobił podczas premierowego weekendu w USA blisko 155 milionów dolarów, bijąc niemal o połowę tegoroczny rezultat "Diuny: Części drugiej" (82,5 mln dolarów).

Ale to nie wszystko, bowiem uwzględniając inflację "W głowie się nie mieści 2" zanotowało najlepsze otwarcie dla filmu animowanego w historii, zostawiając w tyle "Krainę lodu 2" (135,4 mln dolarów").

Dokładając do tego ponad 850 milionów dolarów zarobione przez pierwszy film, obie części przyniosły dotąd niebotyczne zyski przekraczające 2,5 miliarda dolarów.

Co więcej, "W głowie się nie mieści" jest uznawane za arcydzieło animacji i jeden z najbardziej wartościowych, nienachalnie edukacyjnych filmów w dziejach. W serwisie RottenTomatoes pierwszą część oceniło pozytywnie aż 98 proc. krytyków, a sequel - 90 proc.

O czym są filmy?

W filmie "W głowie się nie mieści" Disneya i Pixara poznajemy dorastającą Riley. Jak każdym z nas, bohaterką kierują uczucia: Radość, Strach, Gniew, Odraza i Smutek. Kiedy dziewczyna jest zmuszona porzucić swoje dotychczasowe życie na środkowym zachodzie USA, ponieważ jej ojciec dostał pracę w San Francisco, usiłuje dostosować się do nowej sytuacji. Chociaż Radość, najważniejsze uczucie, robi wszystko, by utrzymać pozytywną atmosferę, Riley nie jest łatwo odnaleźć się w nowym mieście, domu i szkole…

W filmie "W głowie się nie mieści 2" ponownie będziemy mogli podejrzeć, co się dzieje w umyśle nastoletniej już Riley. W kwaterze głównej trwa remont, aby przygotować miejsce dla zupełnie nowych emocji! Radość, Smutek, Gniew, Strach i Odraza, od dawna sprawnie działające razem, nie wiedzą, co sądzić o pojawieniu się Obawy, a w dodatku wygląda na to, że nowych gości będzie przybywać…

W polskiej wersji językowej głosu postaciom użyczają m.in. Małgorzata Socha (Radość), Maja Ostaszewska (Odraza), Olga Sarzyńska (Obawa), Cezary Pazura (Strach) oraz Kinga Preis (Smutek).