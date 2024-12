Film "Jedno życie" od dłuższego czasu jest dostępny w wypożyczalniach VOD, natomiast 15 grudnia pojawi się na platformie CANAL+ online.

O czym jest "Jedno życie"?

Akcja filmu rozgrywa się w roku 1938, gdy młody Brytyjczyk Nicholas Winton podczas wizyty w Pradze odkrywa, że tysiące rodzin zbiegłych przed hitlerowcami z Niemiec i Austrii, żyją tu w dramatycznych warunkach, często bez dachu nad głową i żywności. Niemiecka inwazja na Czechosłowację jest kwestią najbliższych tygodni, a wtedy los uchodźców będzie już przesądzony. Nicholas postanawia zrobić wszystko, co w jego mocy by ocalić jak najwięcej potrzebujących.

Wraz z grupą współpracowników organizuje transporty dzieci, które podążają z Pragi do Anglii w poszukiwaniu bezpiecznego schronienia. Jak wiele istnień uda się ocalić zanim granice zostaną zamknięte? Po 50 latach Nicholas wciąż wraca wspomnieniami do tamtych dni, zadając sobie pytania o los ocalonych i obwiniając się za to, że nie udało mu się ocalić wszystkich. Tymczasem niespodziewanie los dopisze poruszający epilog do tej historii.

Kto stoi za filmem "Jedno życie"?

Film "Jedno życie" wyreżyserowałJames Hawes("Czarne lustro", Kulawe konie").

W filmie występująAnthony Hopkins("Ojciec" - OSCAR, "Milczenie owiec" – OSCAR, "Okruchy dnia", "Nixon", "Thor: Ragnarok", "Hitchcock", "Joe Black", "Picasso – twórca i niszczyciel"),Helena Bonham Carter("Jak zostać królem", "Podziemny krąg", "Alicja w Krainie Czarów", "Harry Potter i Insygnia Śmierci", "The Crown"),Jonathan Pryce ("Dwóch papieży", "Carrington", "The Crown", "Ronin", "Kulawe konie", "Piraci z Karaibów: Skrzynia umarlaka"),Johnny Flynn("Wykopaliska", "Emma", "Nędznicy", "Geniusz") iLena Olin("Czekolada", "Nieznośna lekkość bytu", "Lektor", "Dziewiąte wrota").