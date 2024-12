17. sezon "Gliniarzy" oglądało codziennie od poniedziałku do piątku średnio ponad milion widzów. Serial osiągnął 12 procent udziałów w grupie 4+ i 11 procent w grupie komercyjnej 16-59. Po raz kolejny był to najlepszy wynik wśród wszystkich stacji telewizyjnych w tej porze emisji w obu grupach.

Reklama

Nowy serial

Po zakończeniu 17. sezonu "Gliniarzy", już w piątek 6 grudnia o godzinie 17:00 Polsat pokaże pilota nowego serialu "Życie na krawędzi".

To nowa propozycja twórców "Gliniarzy". Bohaterowie serialu "Życie na krawędzi" to nie tylko funkcjonariusze policji, to również strażacy oraz pracownicy ochrony zdrowia – ratownicy medyczni i lekarze z SOR-u, którzy uczestniczą w interwencjach i akcjach. Widzowie zobaczą, jak życie zawodowe bohaterów nieustannie przenika się z życiem prywatnym i jakie są koszty związane z codziennym ratowaniem zdrowia i życia.

"Jakby znali się od lat"

Reklama

W serialu "Gliniarze" skupiamy się na jednej grupie zawodowej – detektywach. W "Życiu na krawędzi" pokazujemy pracę trzech grup: policji, służby zdrowia i strażaków. To, jak poświęcają siebie dla innych często kosztem własnych rodzin. I to właśnie historie z ich życia opowiadamy, przeplatając je wyzwaniami, z którymi nasi bohaterowie zmagają się na co dzień. Aktorzy, którzy spotkali się na planie, stworzyli atmosferę, jakby znali się od lat i mam nadzieję, że tę wspaniałą energię będzie można poczuć w pilocie nowego naszego serialu – zapowiada producent Outset Films Karolina Fiedotow.

Obsada serialu

W obsadzie serialu "Życie na krawędzi" znaleźli się Adrian Budakov, Michał Tokarski, Mateusz Goławski, Karina Węgiełek, Mateusz Mirczyński, Dominika Lignicka, Anna Krypczyk, Krzysztof Cis, Monika Jarosińska, Michał Pieczatowski, Kinga Jasik, Daniel Roman, Małgorzata Klara, Maciej Stępniak, Mateusz Grydlik, Olga Pęczak, Piotr Bartha, Bartosz Obuchowicz, Ewa Sadowska, Michał Pieczątkowski i Katarzyna Janek.