Debiutancki film Korka Bojanowskiego "Utrata równowagi" zdobywa kolejne nagrody. Właśnie otrzymał Nagrodę im. Janusza "Kuby" Morgensterna PERSPEKTYWA za rok 2024 oraz Nagrodę Ministry Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kategorii Film również za rok 2024. Kiedy nagradzany obraz pojawi się na ekranach kin?

Reklama

"Utrata równowagi" wejdzie na ekrany kin w 2025 roku.

Kolejne nagrody

"Utrata równowagi" zadebiutowała na tegorocznym Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni w Konkursie Głównym, zdobywając na festiwalu cztery nagrody. Film otrzymał nagrodę Radia Gdańsk Złoty Klakier za najdłużej oklaskiwany film oraz nagrodę Don Kichot przyznawaną przez Polską Federację Dyskusyjnych Klubów Filmowych. Korek Bojanowski otrzymał wyróżnienie za debiut reżyserski, a debiutująca w pierwszoplanowej roli Nel Kaczmarek otrzymała wyróżnienie w kategorii główną rola kobieca.

Teraz do puli nagród dołączyła Nagroda im. Janusza "Kuby" Morgensterna PERSPEKTYWA przyznawana corocznie za najlepszy debiut i ufundowana przez Polski Instytut Sztuki Filmowej.

Każdy z nas doświadczył w życiu momentu utraty równowagi. Tracił grunt pod nogami. To doświadczenie bardzo dotkliwe. Ale wystarczy podać rękę, powiedzieć kilka słów, by znów można było stanąć na nogi, odzyskać siebie... Trzeba mówić o tym, co nas spotkało, głośno!– tak Krystyna Cierniak-Morgenstern uzasadniła przyznanie nagrody PERSPEKTYWY Korkowi Bojanowskiemu.

Reklama

Kolejną nagrodę reżyserowi Korkowi Bojanowskiemu za film "Utrata równowagi" przyznało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kategorii Film za 2024 rok, motywując to następująco: Korek Bojanowski to scenarzysta, reżyser i pasjonat kina. Jego pełnometrażowy debiut "Utrata równowagi" zyskał uznanie krytyków i widzów. Stworzył obraz wyjątkowej głębi artystycznej o humanistycznym przesłaniu, zwrócił uwagę na krytyczne mechanizmy relacji i zależności. Swoim zaangażowaniem i dbałością o formę wnosi do polskiego kina uważność na relacje międzyludzkie.

"Utrata równowagi" dzięki nagrodom i dobrej atmosferze wokół filmu w czasie festiwalu w Gdyni zaczyna zapisywać się w świadomości widzów. Wiele osób, które widziało już film, zagaduje albo pisze do nas, dziękując za poruszenie tak ważnego tematu. Zaskakujące, ale i poruszające było dla nas to, że pomimo że w filmie przyglądamy się środowisku artystycznemu, wiele osób, które nie pracują w sztuce, odbiera ten film bardzo osobiście, odnosząc przedstawioną sytuację do swoich doświadczeń pracy w szpitalu, korporacji itp. Nie mogę się doczekać momentu, kiedy "Utrata równowagi" trafi do kin – mówi reżyser Korek Bojanowski.

"Utrata równowagi" tętni niesamowitą młodą energią – od postaci reżysera Korka Bojanowskiego, najmłodszego reżysera w Gildii Reżyserów Polskich, przez autentycznych, młodych aktorów i aktorki, prezentujących na ekranie żarliwość i zaangażowanie, i tak naturalne kreacje, że aż trudno uwierzyć, że to gra aktorska, aż do członków i członkiń ekipy tworzących świat opowieści filmowej – dodaje producent, Maciej Maciantowicz.

O czym jest film?

Główną bohaterką filmy jest Maja, która, mimo że poświęciła aktorstwu całe swoje młode życie, zmaga się z brakiem wiary w siebie i rozważa podjęcie studiów na innym kierunku. Uważa, że, jak większość studentów, nie znajdzie pracy po szkole teatralnej. Wszystko zmienia się, gdy pojawia się nowy, pełen pasji reżyser, który stosuje wątpliwe metody pracy. Ma przygotować dyplom ze studentami i powierza główną rolę Lady Makbet właśnie Mai. Dziewczyna dostaje nową szansę, co powoduje, że zaczyna działać z ogromnym zaangażowaniem. Jednak z czasem boleśnie się przekonuje, że charyzmatyczny reżyser manipuluje nie tylko jej uczuciami, ale również relacjami i aspiracjami pozostałych młodych aktorów. Wkrótce okazuje się również, że to nie przedstawienie dyplomowe będzie głównym celem Mai, ale zdemaskowanie prawdziwej natury reżysera.

Dla mnie to było ważne zadanie i tak naprawdę dalej jest– mówi Nel Kaczmarek, debiutująca w filmie w roli pierwszoplanowej. W filmie moja bohaterka przygotowuje się do przedstawienia dyplomowego, a w rzeczywistości właśnie ten film stał się moim dyplomem. Ważne było dla mnie pokazanie siły manipulacji i tego, co się dzieje z człowiekiem, któremu się wydaje, że ma wszystko pod kontrolą. Dzięki Korkowi, reżyserowi filmu, i temu, jak ten film powstawał, mogłam dużo dać od siebie, być w ciągłym procesie tworzenia postaci w trakcie zdjęć, a ponadto badać każdą scenę jak w laboratorium, bawiąc się nią jednocześnie. Teraz czuję, że ten film stał się częścią mnie – dodaje aktorka.

"Utrata równowagi" podejmuje uniwersalny temat manipulacji w relacjach międzyludzkich, również w relacjach zawodowych. Jest to istotny temat dla całego środowiska filmowego i teatralnego, ale obecny również w innych branżach. Jednocześnie to wciągająca historia o mistrzu i grupie uczniów, która to opowieść trzyma za gardło do samego końca – mówi Tomasz Schuchardt, występujący w pierwszoplanowej roli. Jest to też fascynujące, jak wykorzystane w filmie studium manipulacji na dworach opisywane w "Makbecie" przez Szekspira świetnie wpisuje się w opowieść o współczesnym świecie. Pokazuje, jak chęć by iść za marzeniami, może zostać wykorzystana przez innych i jaką ma cenę. Co ważne, widzimy tu również obraz nowego pokolenia, które potrafi walczyć o siebie, pokolenia, które zmienia świat– zauważa aktor.

Pracując nad "Utratą równowagi", przeprowadziłem dziesiątki rozmów ze studentami i absolwentami wydziałów aktorskich. Konkretne wydarzenia nie tylko weszły do scenariusza, ale doświadczenia tych osób paradoksalnie sprawiły, że wydźwięk mojej historii jest bardziej niejednoznaczny. Mam świadomość, że przedstawiam kwestię, która wydaje się być uniwersalnym wyzwaniem w twórczych zawodach. Jaką cenę płacimy za to, żeby spełniać się w tym, co kochamy? Czy efekty pracy usprawiedliwiają sięgnięcie po radykalne środki pracy? Te pytania mogę mnożyć i cieszę się, że mogę zaprosić widzów do stworzonego przeze mnie świata – kwituje reżyser Korek Bojanowski.

Kto stoi za filmem?

W rolach głównych występują Nel Kaczmarek oraz Tomasz Schuchardt, a towarzyszy im plejada młodych aktorów: Oskar Rybaczek, Angelika Smyrgała, Mikołaj Matczak, Maria Wróbel, Maksymilian Piotrowski oraz Pola Jodłowiec, a także Tamara Arciuch w roli dyrektorki szkoły.

Film wyreżyserował debiutujący Korek Bojanowski. Autorem zdjęć jest Jakub Czerwiński. Muzykę skomponował Wojciech Frycz. Autorami scenariusza są Korek Bojanowski i Katia Priwieziencew. Za montaż odpowiadał Filip Dziuba. Za kostiumy były odpowiedzialne Kamila Bukańska i Gabriela Greszta, a za scenografię – Jana Łączyńska. Producentkami wykonawczymi były Kamila Rogowska i Julia Kubic. Role producentów pełnili Katia Priwieziencew oraz Maciej Maciantowicz. Film wyprodukowało Dynamo Film przy wsparciu finansowym Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.