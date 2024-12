Pierwsze dwa odcinki serialu "Zaginieni" pojawią się w środę 4 grudnia o godz. 20:10 w Ale kino+, a już w czwartek 5 grudnia będą dostępne w serwisie CANAL+ online.

O czym jest serial?

"Zaginieni" ("Försvunna människor") opowiadają o tym, jak brak asertywności, uwikłanie w relacje i lęk o zapewnienie sobie egzystencji mogą rozwalić człowiekowi życie.

Bohaterem serialu jest Erwin Linnas, zwyczajny człowiek, żyjący prostym życiem. Kierowca zmaga się z opieką nad starzejącym się ojcem i stawia czoła problemom w małżeństwie. Podjęcie się zlecenia, które daje mu szef, powoduje, że dopiero teraz Erwin dowie się, co to znaczy "prawdziwy problem". Mężczyzna zgadza się przerzucić przez granicę duńsko-szwedzką uchodźców ukrytych w cysternie. W upalny letni dzień Erwin rusza ze szczególnym ładunkiem mostem nad Sundem. Po drodze napotyka policyjny punkt kontrolny. Fatalny błąd stawia go przed wyborami zmieniającymi życie.

Kto stoi za serialem?

Scenariusz serialu napisał Ulf Ryberg, autor tak głośnych adaptacji, jak "Łowcy głów" na podstawie powieści Jo Nesbø, cykl "Millennium" Stiega Larssona czy "Wallander" Henninga Mankella.

Za kamerą stanęła uznana reżyserka Tova Magnusson ("Na pełnym morzu"), a główne role zagrali Peter Viitanen ("Biała śmierć"), Ville Virtanen ("Sauna") i Sandra Stojiljkovic ("Most nad Sundem").