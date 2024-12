Obchody 50-lecia premiery filmu mają na celu uczczenie i przypomnienie jednego z najważniejszych dzieł polskiej kinematografii.

Jedyna taka polska superprodukcja

"W pustyni i w puszczy" pozostaje jednym z ważniejszych filmów polskiej kinematografii.Realizowany w latach 1971-1973 już przed premierą stał się medialnym hitem.

Odtwórców głównych ról wybrano spośród blisko 7 tys. kandydatów.Najmłodsza kandydatka do roli Nel miała 5 lat, a najstarsza ok. 30. Zdjęcia odbywały się w Egipcie, Sudanie i Bułgarii – więc jak na ówczesne standardy była to superprodukcja.

Film dystrybuowany był w wielu krajach, w tym w USA; we Włoszech natomiast w 1974 roku otrzymał nagrodę Oscar Italy.

Uwspółcześniona wizja Sienkiewicza

Władysław Ślesicki pokazał prawdziwą Afrykę i jej realia. Reżyser nie zawsze wiernie trzymał się powieści Henryka Sienkiewicza, na podstawie której nakręcił swój film fabularny, jego filmowa wersja w pewnym stopniu została uwspółcześniona: bez pochlebstw w stosunku do angielskiej polityki kolonialnej.

Obchody mają na celu przypomnienie tych faktów, podzielenie się historiami z planu i produkcyjnymi ciekawostkami, uhonorowanie żyjących twórców i aktorów. Organizatorzy wydarzenia chcą spojrzeć na dzieło w nowym, współczesnym kontekście i zapewniają, że nie zamierzają uciekać od krytycznego podejścia do omawianego obrazu, licząc tym samym na pole do ciekawych dyskusji.

W wydarzeniu mają wziąć udział ostatni żyjący twórcy, w tym operator kamery Bronisław Baraniecki i dźwiękowiec Andrzej Bohdanowicz, jak również odtwórcy głównych ról: Tomasz Mędrzak i Monika Rosca.

Kiedy film zostanie pokazany w kinie?

Uroczysta gala odbędzie się 8 grudnia w kinie Muranów. Harmonogram wydarzenia przedstawia się następująco:

15.00 -16:30 - pokaz filmu "W pustyni i w puszczy" cz. 1

- pokaz filmu "W pustyni i w puszczy" cz. 1 1 6 .40 -18.10 - pokaz filmu "W pustyni i w puszcz" cz. 2

- pokaz filmu "W pustyni i w puszcz" cz. 2 1 8 :15 -19:15 - dyskusyjny panel z udziałem zaproszonych gości i filmoznawcy Piotra Pławuszewskego

- dyskusyjny panel z udziałem zaproszonych gości i filmoznawcy Piotra Pławuszewskego 19:30-20:30 - otwarcie wystawy poświęconej życiu i twórczości Władysława Ślesickiego.

Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Filmowa im. Władysława Ślesickiego, którą założył i prowadzi Adam Ślesicki, syn zasłużonego dokumentalisty.

Założona w 2015 roku Fundacja Filmowa im. Władysława Ślesickiego jest organizatorem programów konsultacyjnych i warsztatów rozwoju projektów filmowych dla reżyserów i producentów na różnych etapach ich kariery. Jej głównym celem jest wsparcie polskiego filmu dokumentalnego, produkcja filmów, organizacja warsztatów i pitchingów dla młodych, debiutujących filmowców.

Jak wziąć udział w pokazie?

Organizator informuje, że wydarzenie jest bezpłatne, wejściówki można odebrać w kinie Muranów w godzinach otwarcia kas.