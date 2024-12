Pierwsze dwa odcinki serialu "Gwiezdne wojny: Załoga rozbitków" pojawiły się we wtorek 3 grudnia o godz. 3:00 w Disney+. Kolejne odcinki będą dodawane w środy o 3:00 czasu polskiego.

Pierwsze opinie

Pierwsze opinie o nowym serialu są niebywale pochlebne. W serwisie RottenTomatoes produkcję ocenia pozytywnie aż 91 proc. widzów i 94 proc. krytyków.

Reklama

Joonathan Ikonen, recenzent portalu Toisto, uważa, że "Załoga rozbitków" to "coś więcej niż tylko zbiór odniesień do innych produkcji". "W swej istocie jest to szczera opowieść o dorastaniu; taka, jaką pierwotnie miał być Gwiezdne wojny..." - zauważa krytyk. I dodaje, że "to dające najwięcej radości Gwiezdne wojny od lat".

"Ta historia zarówno oddaje hołd, jak i rozszerza uniwersum Gwiezdnych wojen".- pisze z kolei Adrian Ruiz z "But Why Tho? A Geek Community".

Nicola Austin z serwisu "We Have a Hulk" spostrzega natomiast, że seria stanowi jak na razie "familijną przygodę galaktyczną i wielki list miłosny do filmów Amblin z lat 80., oddający klimat prostszej ery Gwiezdnych wojen".

Reklama

John Nugent z magazynu "Empire" uważa serial za "perfekcyjnie zabawną odsłonę stale poszerzającego się kanonu: lekką i pełną humoru, napędzana przez naprawdę uroczą obsadę młodzików na pierwszym planie".

"Disney tak spaprał Gwiezdne wojny, że potrzeba czegoś więcej niż uroczego serialu dla młodzieży, aby przywrócić serię na właściwe tory. Ale Załoga rozbitków odnosi sukces na swoich warunkach, jako porywająca igraszka w stylu Spielberga" - kwituje Ed Power z "Daily Telegraph".

O czym jest serial?

Akcja nowej opowieści ze świata "Gwiezdnych wojen" rozgrywa się po wydarzeniach z filmu "Gwiezdne wojny: Część VI - Powrót Jedi", a w podobnym czasie, co świetnie przyjęty przez fanów "The Mandalorian".

Serial "Gwiezdne wojny: Załoga rozbitków" śledzi podróż czwórki dzieci, które dokonują tajemniczego odkrycia na swojej z pozoru bezpiecznej planecie, a następnie gubią się w dziwnej i niebezpiecznej galaktyce. Odnalezienie drogi do domu - i spotkanie nieprawdopodobnych sojuszników i wrogów - będzie większą przygodą, niż kiedykolwiek sobie wyobrażali.

Kto stoi za serialem?

Największą gwiazdą serialu jest Jude Law, a poza nim w obsadzie znaleźli się także Ravi Cabot-Conyers, Ryan Kiera Armstrong, Kyriana Kratter, Robert Timothy Smith, Tunde Adebimpe, Kerry Condon i Nick Frost.

Odcinki wyreżyserowali uznani hollywoodzcy twórcy, jak Jon Watts odpowiedzialny za nową trylogię kinową o Spider-Manie, David Lowery ("Zielony Rycerz. Green Knight"), przebojowy duet The Daniels, czyli Daniel Kwan i Daniel Scheinert - zdobywcy Oscara za film "Wszystko, wszędzie, naraz", a także Jake Schreier (głośny serial Netflixa "Awantura"), aktorka Bryce Dallas Howard, która ma już za sobą sukcesy reżyserskie, w tym związane z franczyzą "Gwiezdnych wojen" ("Księga Boby Fetta" i "The Mandalorian"), i Lee Isaac Chung, reżyser hitu tegorocznych wakacji - blockbustera "Twisters".

Jon Watts i Christopher Ford są głównymi scenarzystami, a także producentami wykonawczymi wraz z Jonem Favreau, Dave'em Filonim, Kathleen Kennedy i Colinem Wilsonem. Chris Buongiorno, Karen Gilchrist i Carrie Beck są współproducentami wykonawczymi, a producentami - Susan McNamara i John Bartnicki.