"To nie mój film" Marii Zbąskiej wrócił z Nagrodą za Najlepszą Reżyserię z Ekran Toronto Polish Film Festival. To już kolejne wyróżnienie dla tej oryginalnej komedii romantycznej, która według jury jest jak "terapia dla par bez terapeutki: czuła, śmiała, szczera i kapryśna". Kiedy zachwycający debiut trafi do kin?