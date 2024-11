Okazuje się, że dwa pierwsze odcinki serialu będzie można zobaczyć już 7 i 8 grudnia na pokazie specjalnym - i to na wielkim ekranie, w Kinotece, podczas festiwalu Warsaw SerialCon.

Kiedy i gdzie premiera "Blizny"?

Oficjalna premiera serialu "Blizna" na podstawie powieści Juana Gómeza-Jurado nastąpi wiosną 2025 roku na platformie streamingowej CANAL+ online oraz w CANAL+ Premium.

Reklama

"Zapowiada się na hit, o którym będzie głośno"

Akcja odcinkowego thrillera rozgrywa się w Hiszpanii. Za serialem stoją twórcy megahitu Netflixa "Dom z papieru", a do tego w jednej z ról zobaczymy Macieja Stuhra.

Serial, zaczynając od samej historii, poprzez intrygującą mieszankę południowych i wschodnich klimatów, nietypowe i dalekie od stereotypów spojrzenie na Hiszpanię, production value i udział scenarzystów kultowego "Domu z papieru", zapowiada się na hit, o którym będzie głośno. A polskie akcenty w serialu będą stanowić dodatkową wartość dla naszego widza– komentuje Małgorzata Seck, wiceprezes ds. programowych w CANAL+ Polska.

"Wyznacza nowy standard dla thrillerów"

Reklama

"Blizna" to książka, która zdaniem "USA Today" "wyznacza nowy standard dla thrillerów".

W 2023 roku nakładem Wydawnictwa SQN ukazała się w Polsce bestsellerowa trylogia kryminalna Juana Gómeza-Jurado z serii o Antonii Scott: "Reina Roja. Czerwona Królowa", "Loba Negra. Czarna Wilczyca" i "Rey Blanco. Biały Król".

Z kolei wydana na początku tego roku "Blizna" jest prequelem trylogii, w którym główną bohaterką jest Irina, postać z książki "Loba Negra. Czarna wilczyca". Bohaterkę poznajemy oczami Simona Saxa, który, jak głosi opis wydawcy, "jest młody, inteligentny, a jeśli sprzeda swój niesamowity algorytm międzynarodowej korporacji, zostanie także miliarderem. A mimo to czuje się samotny. Jego sukces kontrastuje z całkowitym brakiem zdolności towarzyskich"

"Aż pewnego dnia pokonuje swoje uprzedzenia, wchodzi na portal randkowy i szaleńczo, z pasją i niedoświadczeniem nastolatka, zakochuje się w Irinie, pomimo tysięcy dzielących ich kilometrów. Ona jednak skrywa mroczny sekret… Kim jest ta dziewczyna? Czy to naprawdę przypadek, że trafiła do jego życia? Jaka tragiczna historia kryje się za blizną na jej policzku? Co jest prawdą, a co misternie opracowanym kłamstwem?".

Jak obejrzeć serial w kinie?

Bilety na pokazy 7 i 8 grudnia można kupować tutaj. Liczba miejsc jest ograniczona.

Więcej o innych tytułach CANAL+ pokazywanych na festiwalu, m.in. "Edukacji XD" i drugim sezonie "Minuty ciszy", można przeczytać tutaj.

Festiwal BNP Paribas Warsaw SerialCon odbędzie się 4-8 grudnia w warszawskiej Kinotece. Szczegółowe informacje na temat programu, biletów i karnetów można znaleźć na www.warsawserialcon.pl.