Mowa o filmie "Szybki jak błyskawica" rozgrywającym się w świecie wyścigów NASCAR. Jak donosi "The Hollywood Reporter", Tom Cruise poszukuje obecnie scenarzystów mogącym podjąć się kontynuacji filmu. Produkcja miałaby ruszyć w przyszłym roku, 35 lat po premierze oryginału z 1990 roku.

"Top Gun" na torze wyścigowym

"Szybki jak błyskawica" często określany był mianem "Top Gun" na torze lub też "Top Gun" na ziemi. Nic dziwnego - w końcu miał zdyskontować sukces tamtego megahitu.

Na planie Cruise ponownie spotkał się z reżyserem Tonym Scottem, a fabuła znów kipiała testosteronem. "Szybki jak błyskawica" nie powtórzył jednak sukcesu "Top Gun", bowiem przy budżecie sięgającym 60 milionów dolarów zarobił w skali globalnej 157 milionów. To oczywiście wciąż niemałe osiągnięcie, niemogące jednak równać się z "powietrznym" hitem, który przy budżecie rzędu 15 milionów dolarów przyniósł wpływy przekraczające 357 milionów.

W filmie bohater grany przez Cruise'a, Cole Trickle, niewiele wie o samochodach - tyle, że umie prowadzić je tak, by wygrywały na torze. Talent, ambicje i brawura młodości czynią z niego urodzonego zwycięzcę. Odkryty przez twardego człowieka interesu, pod opieką legendarnego mechanika i konstruktora Harry'ego Hogge'a, Cole rozpoczyna marsz ku wielkiemu celowi - tryumfowi na torze w Daytona. Groźny, niemal śmiertelny wypadek omal nie kładzie kresu jego marzeniom. Tylko piękna lekarka Claire może znów natchnąć go pewnością siebie - konieczną, by jeździć, by wygrać, by przeżyć.

Najgłośniejszy hollywoodzki romans

"Szybki jak błyskawica" przeszedł do historii kina i show-biznesu jeszcze z jednego powodu. To właśnie na planie tego filmu wybuchł namiętny romans pomiędzy Tomem Cruise'em, wciąż jeszcze żonatym z Mimi Rogers, a Nicole Kidman, która wcieliła się we wspomnianą lekarkę - obiekt uczuć bohatera. Gwiazdor w atmosferze skandalu błyskawicznie wziął rozwód z Rogers i jeszcze w tym samym roku poślubił Kidman.

Para przez lata uchodziła za najpopularniejsze małżeństwo Hollywoodu. Wspólnie wystąpili jeszcze w filmach "Za horyzontem" i "Oczy szeroko zamknięte". Ich małżeństwo przetrwało 11 lat. Później Cruise poślubił jeszcze Katie Holmes, z którą także się rozwiódł - w 2012 roku.