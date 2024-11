"Prawdziwy ból" Jessego Eisenberga, głośny amerykański film kręcony w Polsce, pojawi się w regularnej dystrybucji w polskich kinach 8 listopada.

Reklama

O czym jest "Prawdziwy ból"?

"Prawdziwy ból" to historia kuzynów Davida (Jesse Eisenberg) i Benjiego (Kieran Culkin), którzy razem wybierają się do Polski, aby uczcić pamięć ukochanej babci. Podczas tej podróży odkrywają nie tylko nieznane dotąd miejsca oraz fakty z historii ich rodziny, ale próbują też odbudować trudne i pełne napięć relacje.

Uroczysta premiera i walka o Grand Prix

Reklama

Na premierze w Muzeum POLIN pojawił się reżyser/scenarzysta/producent/aktor filmu Jesse Eisenberg, któremu towarzyszyli ekranowi partnerzy Kieran Culkin i Jennifer Grey oraz producentki Ali Herting i Ewa Puszczyńska.

Wśród gości znaleźli się przedstawicie świata filmu, artyści oraz wiele wybitnych osobowości, w tym Agnieszka Holland, Ewa Braun, Piotr Sobociński Jr., Grażyna Torbicka, Andrzej Chyra, Maja Ostaszewska, Katarzyna Zielińska, Jakub Gąsowski, Dawid Woliński, Paweł Deląg.

"Prawdziwy ból" został zakwalifikowany do konkursu głównego Warszawskiego Festiwalu Filmów o Tematyce Żydowskiej "Kamera Dawida" i powalczy o GRAND PRIX POLIN.

Jesse Eisenberg nazywa film "listem miłosnym do Polski".

Kto stoi za "Prawdziwym bólem"?

Jesse Eisenberg napisał scenariusz, reżyseruje i występuje w filmie, a partneruje mu Kieran Culkin, którego do niedawna podziwialiśmy w serialu "Sukcesja". Zdaniem krytyczki filmowej Magdy Maksimiuk obaj aktorzy "dają prawdziwy popis swoich aktorskich umiejętności, pokazując oblicza, jakich dotąd nie znaliśmy, czy to szwendając się po warszawskim Muranowie, czy podróżując pociągiem PKP".

Drugi pełnometrażowy film Eisenberga, aktora nominowanego do Oscara za rolę Marka Zuckerberga, twórcy Facebooka, w dramacie "The Social Network", został wyprodukowany przez Ewę Puszczyńską i Emmę Stone.

W filmie występują również zdobywca nagrody BAFTA i nominowany do nagrody Emmy Will Sharpe ("Biały Lotos"), nominowana do Złotego Globu Jennifer Grey ("Dirty Dancing"), Kurt Egyiawan ("Beasts of No Nation"), Liza Sadovy ("A Small Light") i Daniel Oreskes ("Zbrodnie po sąsiedzku").

Za zdjęcia odpowiada Michał Dymek ("EO"), za scenografię - Mela Melak ("Lipstick on the Glass"), za kostiumy - Małgorzata Fudala ("Dziewczyna z igłą"), za charakteryzację - Olga Nejbauer ("Miłość na pierwszą stronę"), za montaż - Robert Nassau ("The Big Sick"), zaś kierowniczką castingu jest Jessica Kelly ("Midsommar").

Jesse Eisenberg we Wrocławiu

Ale to nie wszystko, bowiem kinomani będą mieli okazję obejrzeć dzieło podczas 15. edycji American Film Festival we Wrocławiu, która odbędzie się w dniach 5-11 listopada.

Co ciekawe, Jesse Eisenberg osobiście pojawi się w tym roku na wrocławskim AFF, gdzie weźmie udział w spotkaniu z publicznością w Kinie Nowe Horyzonty i odbierze Indie Star Award.