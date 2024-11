Nowa "Szkoła uwodzenia" ("Cruel Intensions") będzie serialem dostępnym w Polsce w dosłownym tłumaczeniu: "Okrutne intencje".

"Szkoła uwodzenia"

Pierwsza "Szkoła uwodzenia" weszła na ekrany w 1999 roku. Film stanowił luźną młodzieżową adaptację klasycznej powieści Pierre'a Choderlos de Laclos "Niebezpieczne związki", którą wcześniej ekranizował już m.in. Martin Scorsese w dramacie kostiumowym z Michelle Pfeiffer, Glenn Close i Johnem Malkovichem.

Nakręcony za nieco ponad 10 milionów dolarów obraz Rogera Kumble'a zarobił na całym świecie ponad 76 milionów dolarów. Wyniósł też do sławy Reese Witherspoon, Sarah Michelle Gellar i Ryana Phillippe'a - cała trójka była na przełomie mileniów jednymi z najpopularniejszych młodych gwiazd młodego pokolenia.

Już rok później próbowano zdyskontować sukces filmu sequelem z zupełnie inną obsadą, wśród której prym wiodła nieznana jeszcze wówczas szerzej Amy Adams. Kontynuacja nie zdobyła jednak uznania ani w oczach krytyków, ani widzów. Jeszcze gorzej poszło przeznaczonej prosto na rynek wideo "Szkole uwodzenia 3" z 2004 roku.

W 2016 roku postanowiono nakręcić serial rozgrywający się piętnaście lat po wydarzeniach z pierwowzoru. Za kamerą stanął ponownie Roger Kumble, a do swojej roli powróciła Sarah Michelle Gellar. Pokazy testowe pilota wypadły jednak tak źle, że dalsze odcinki nigdy nie ujrzały światła dziennego.

"Okrutne intencje"

W nowej adaptacji akcja toczy się na prestiżowej uczelni w Waszyngtonie, gdzie Caroline Merteuil (Sarah Catherine Hook) i Lucien Belmont (Zac Burgess), pozbawione skrupułów przyrodnie rodzeństwo, zrobią wszystko, by utrzymać się na szczycie bezwzględnej hierarchii społecznej. Gdy brutalny rytuał inicjacyjny zagraża istnieniu bractw w szkole, nie cofną się przed niczym, by chronić swoją pozycję i reputację – nawet jeśli wymaga to uwiedzenia Annie Grover (Savannah Lee Smith), córki wiceprezydenta USA.

Kiedy i gdzie premiera?

Serial "Okrutne intencje" pojawi się 21 listopada na platformie Prime Video.