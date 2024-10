Apple TV+ ogłosiło, że zdobywca nagrody Emmy za rolę w serialu "The Last of Us", Nick Offerman, dołączył do obsady serialu "Margo's Got Money Troubles", najnowszego projektu nagradzanego showrunnera Davida E. Kelley'ego. W imponującej obsadzie są już Elle Fanning, Nicole Kidman oraz Michelle Pfeiffer.