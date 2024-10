"Znachor" Jerzego Hoffmana zagości na antenie Kino Polska już 11 listopada o 14:55, ale dla spragnionych klasyki tego dnia stacja przygotowała jeszcze inne kultowe produkcje – dwie części "Chłopów" (11:35 oraz 13:20), a także serialowe "Noce i dnie" (17:40 i 18:50).

O czym jest "Znachor"?

"Znachor" to historia, która od lat porusza kolejne pokolenia. Fabuła została oparta na powieści Tadeusza Dołęgi-Mostowicza i przedstawia losy profesora Rafała Wilczura, uznanego chirurga, który po tragicznych wydarzeniach traci pamięć i cały dotychczasowy dorobek. W wyniku nieszczęśliwego splotu okoliczności jego życie zamienia się w dramatyczną walkę o przetrwanie, lecz nowa, skromna rola wiejskiego „znachora" pozwala mu odnaleźć sens istnienia i zdobyć wdzięczność lokalnej społeczności.

Film z 1982 roku, w którym występują między innymi Jerzy Bińczycki, Anna Dymna, Piotr Fronczewski czy Tomasz Stockinger, zdobył status kultowego, przede wszystkim dzięki poruszającej fabule oraz niezwykłemu ciepłu, z jakim pokazuje wartości takie jak miłość, dobroć i ludzka solidarność. Losy profesora Wilczura są dla wielu widzów symbolem odrodzenia, a jego postać – przypomnieniem o sile człowieczeństwa, nawet w najtrudniejszych chwilach.

O czym są "Chłopi"?

Adaptacja powieści Władysława Reymonta, za którą autor otrzymał literacką Nagrodę Nobla. Świat oparty na epopei "Chłopi" zamyka się w granicach jednej wsi, a dramaturgia zdarzeń wpisana jest w rytm zmieniających się pór roku, rytm prac polowych i wiejskich rytuałów. Na fabułę "Chłopów" składają się trzy główne ciągi zdarzeń i problemów, które przeplatają się ze sobą, uzupełniają się i budują pełny obraz wsi polskiej XIX wieku. To zapis obyczajów i mentalności odchodzącej społeczności wiejskiej.

W tej ponadczasowej opowieści Maciej Boryna, jeden z najbogatszych gospodarzy w Lipcach, wdowiec, postanawia ożenić się z dużo młodszą Jagną. Dziewczyna uchodzi we wsi za najpiękniejszą. Decyzja ojca spotyka się ze sprzeciwem dzieci, mieszkającego w ojcowskim domu wraz z żoną, Antku oraz córki, żony kowala. Wybucha kłótnia, następnie bójka, w wyniku której Antek i Hanka opuszczają dom ojca. Antka i Jagnę od dłuższego czasu wiążą relacje intymne. Stary Boryna wyprawia huczne wesele i sprowadza młodą małżonkę do domu. Tym czasem młody Boryna i Hanka wegetują w skrajnej nędzy. Potajemnie spotyka się z Jagną. Pewnego dnia Maciejowi udaje się przyłapać ich w stogu siana. Rozwścieczony podpala stóg, kochankowie ledwo uchodzą z życiem. Dziedzic postanawia sprzedać las, który od wieków użytkują mieszkańcy Lipiec. Rozpoczyna się wyręb drewna. Na czele podbuntowanych chłopów staje Maciej. Idą przepędzić drwali z lasu. Dochodzi do walki, Antek w obronie ojca zabija jednego z drwali. Chłopi zostają aresztowani i trafiają do więzienia. Stary Boryna jest ciężko chory. Postanawia sprowadzić Hankę z dziećmi z powrotem do gospodarstwa, przekazuje jej też informację o ukrytych pieniądzach. Prosi, by zrobiła wszystko, by uwolnić Antka.

O czym są "Noce i dnie"?

Telewizyjna adaptacja powieści Marii Dąbrowskiej, ukazująca dzieje kilku pokoleń polskiej rodziny szlacheckiej na tle doniosłych wydarzeń historycznych z przełomu XIX i XX w. Bogumił Niechcic, były powstaniec i ziemianin, żeni się z Barbarą Ostrzeńską, też pochodzącą z zamożnego niegdyś rodu szlacheckiego. Życie Barbary przygniata uraz pierwszej nieszczęśliwej miłości i niezaspokojone aspiracje duchowe. Bogumił pracuje jako administrator cudzych majątków. Powrót do miasta to ciągłe marzenie Barbary. Bogumił tylko w pracy znajduje ucieczkę od domowych kłopotów. Ich związek, niewolny od nieporozumień, mimo wszystko trwa. Dopiero śmierć Bogumiła oznacza dla Barbary radykalne zmiany, a wybuch I wojny światowej - strach o niewiadomy los własny i najbliższych.

Serial jest rozszerzeniem nominowanego do Oscara filmu z niezapomnianymi kreacjami Jadwigi Barańskiej i Jerzego Bińczyckiego.