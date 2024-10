Serial "Citadel: Honey Bunny" zadebiutuje na Amazon Prime Video 7 listopada.

O czym jest serial?

Kaskader Bunny (Varun Dhawan) angażuje do zlecenia na boku zmagającą się z problemami aktorkę Honey (Samantha). Oboje zostają wciągnięci w pełen akcji, szpiegostwa i zdrady świat, gdzie gra toczy się o wysoką stawkę. Lata później, gdy dopada ich niebezpieczna przeszłość, żyjący w separacji Honey i Bunny muszą się zjednoczyć i walczyć, aby chronić swoją córkę Nadię.

Reklama

"Wyjątkowy projekt"

Wywodzący się ze świata "Citadel" nowy serial został wyreżyserowany przez duet Raj & DK (Raj Nidimoru i Krishna DK) i napisany przez Sitę R. Menon wraz z Raj & DK.

"Citadel: Honey Bunny" to dla nas wyjątkowy projekt, ponieważ dał nam możliwość wejścia do ogromnego, bezprecedensowego świata szpiegów i intryg, którego jeszcze nikt wcześniej nie próbował stworzyć. Dotychczas wszystkie nasze projekty były w pełni autorskie, ale Citadel: Honey Bunny jest naszą pierwszą współpracą. Możliwość pracy z tak kreatywnymi osobami jak bracia Russo oraz z grupą utalentowanych filmowców z całego świata była dla nas niezwykle cennym i inspirującym doświadczeniem – mówią Raj & DK.

Serial jest wyprodukowany przez D2R Films, Amazon MGM Studios, a producentem wykonawczym jest AGBO braci Russo odpowiadających za oryginalny serial "Citadel" z Richardem Maddenem i Priyanką Choprą.

Reklama

Anthony Russo, Joe Russo, Angela Russo-Otstot, i Scott Nemes z AGBO, wraz z Davidem Weilem ("Hunters"), są producentami wykonawczymi "Citadel: Honey Bunny" i wszystkich seriali w świecie "Citadel".

Kto występuje w serialu?

W rolach głównych występują gwiazdy bollywoodzkiego kina, Varun Dhawan i Samantha, a towarzyszą im Kay Kay Menon, Simran, Saqib Saleem, Sikandar Kher, Soham Majumdar, Shivankit Parihar i Kashvi Majmundar.

Bunny to postać, jakiej nigdy wcześniej nie grałem. Jako szpieg prowadzi podwójne życie, a każda strona jego osobowości ma dwa oblicza, co dla mnie jako aktora było niezwykle ekscytujące. Misternie wpleciony w fabułę portret mojej postaci wymagał ode mnie czerpania z szeregu doświadczeń i ról, w które wcielałem się przez lata, a także mentalnego i fizycznego przygotowania do wymagających scen akcji. To sprawiło, że była to jedna z najtrudniejszych ról w mojej dotychczasowej karierze. Jestem niezwykle wdzięczny Prime Video, Raj i DK oraz AGBO za możliwość wcielenia się w Bunny'ego – wyznaje Varun Dhawan.

Samantha dodaje: Możliwość udziału w dynamicznym widowisku z wciągającą fabułą, wyrazistymi postaciami i intensywnymi scenami walki na światowym poziomie, a także szansa zagrania kluczowej roli w tej serii powiązanych historii szpiegowskich sprawiła, że zdecydowałam się na udział w tym projekcie. Wyzwania i wysiłek, jakie wiązały się z kreowaniem postaci Honey, miały ogromny wpływ zarówno na moje życie zawodowe, jak i osobiste, a to sprawiło, że ta rola stała się jedną z najważniejszych w mojej karierze. Jestem pewna, że widzowie będą się świetnie bawić oglądając ten serial na Prime Video nie tylko w Indiach, ale również w wielu innych krajach.

Uniwersum "Citadel"

Pierwszy sezon serialu "Citadel", z Richardem Maddenem i Priyanką Choprą Jonas w rolach głównych oraz ze Stanleyem Tuccim i Lesley Manville w pozostałych rolach, miał swoją premierę w 2023 roku i odniósł globalny sukces, stając się drugą najchętniej oglądaną produkcją własną Prime Video poza Stanami Zjednoczonymi i czwartym najczęściej oglądanym serialem na świecie.

Wyprodukowany przez AGBO braci Russo "Citadel" i jej kolejne szpiegowskie seriale akcji przemierzają świat, rozwijając historię agencji szpiegowskiej Cytadela i jej potężnego wrogiego syndykatu Manticore. Każdy serial zrodzony ze świata "Citadel" jest tworzony, produkowany i filmowany w regionie, z udziałem najlepszych lokalnych talentów, co przekłada się na unikalne stylistycznie seriale o silnej tożsamości kulturowej zakorzenionej w ich kraju pochodzenia.

Włoski oryginał "Citadel: Diana" (premiera 10 października) jest drugim serialem, który debiutuje w świecie "Citadel", a po nim pojawi się indyjski serial "Citadel: Honey Bunny" z Varunem Dhawanem i Samanthą Ruth Prabhu w rolach głównych.

Z kolei zdjęcia do drugiego sezonu serialu "Citadel" w reżyserii Joe Russo, ponownie z Richardem Maddenem i Priyanką Choprą Jonas w rolach głównych, mają ruszyć jeszcze w tym roku.