Film "Garfield" jest do obejrzenia na platformie Max.

O czym jest film?

Garfield to znany na całym świecie, nienawidzący poniedziałków, kochający lasagne kot domowy. W najnowszym filmie przeżywa szaloną przygodę na świeżym powietrzu! Po nieoczekiwanym spotkaniu z dawno zaginionym ojcem – kudłatym ulicznym kotem Vicem – Garfield i jego psi przyjaciel Odie zmuszeni są do opuszczenia swojego idealnego, leniwego życia. Dołączają do Vica podczas przezabawnego, ale i ryzykownego napadu. Czy uda im się sprostać tej szalonej misji?

Kto stoi za filmem?

W gwiazdorskiej oryginalnej obsadzie dubbingowej znaleźli się Chris Pratt (Garfield), Samuel L. Jackson (Vic), Hannah Waddingham (Jinx), Ving Rhames (Otto), Nicholas Hoult (Jon), Cecily Strong (Marge Malone), Harvey Guillén (Odie), Brett Goldstein (Roland), Bowen Yang (Nolan) i Snoop Dogg (Maurice).

Film wyreżyserował Mark Dindal. Scenariusz na podstawie postaci stworzonych przez Jima Davisa napisali Paul A. Kaplan, Mark Torgove i David Reynolds.