Player, największy lokalny serwis streamingowy, rozszerza swoją ofertę o kolejne kanały liniowe. Już od 29 października wszyscy użytkownicy platformy zyskają dostęp do stacji TVP1, TVP2 oraz TVP 3 z 16 kanałami regionalnymi.

W ramach realizacji zasady "must carry/must offer" kanały Telewizji Polskiej będą dostępne na żywo dla wszystkich użytkowników serwisu. Zgodnie z polityką Telewizji Polskiej reemisja kanałów w Playerze odbywa się z wykorzystaniem systemu dystrybucji treści online (CDN) zapewnianego przez nadawcę.

"Oferta komplementarna wobec platformy Max"

Chcemy, by Player stał się najlepszym adresem dla wszystkich, którzy chcą oglądać telewizję na swoich zasadach, w cyfrowym świecie. Wszechstronną platformą, na której można obejrzeć ulubione jakościowe treści, wygodnie i bez opłat, w dowolnym czasie i na każdym urządzeniu. Dziś robimy kolejny znaczący krok na drodze rozwoju serwisu. Cieszymy się, że użytkownicy Playera zyskają dostęp do kolejnych kanałów liniowych. Dzięki współpracy z Telewizją Polską nasz serwis wzbogaci się o jeszcze więcej różnorodnych i lubianych przez widzów treści. W tym sensie Player to najlepsza telewizyjna rozrywka, którą można mieć zawsze przy sobie. Z perspektywy naszej strategii streamingowej to oferta komplementarna wobec uruchomionej w czerwcu platformy Max – podkreśla Maciej Gozdowski, Group Vice President – Streaming w Warner Bros. Discovery w Polsce.

Największa lokalna platforma streamingowa

Player jako największy lokalny serwis streamingowy nieustannie rozszerza swoją ofertę, zapewniając szeroki dostęp do różnorodnych i lubianych przez użytkowników treści. W ostatnim czasie oferta platformy zwiększyła się aż o 20 kanałów nowej generacji (FAST), których ramówki sprofilowane są tematycznie w oparciu o najpopularniejsze obszary zainteresowań użytkowników. W ofercie serwisu znajduje się obecnie ponad 50 kanałów telewizyjnych na żywo, w tym także kanał TV Puls, a większość z nich jest dostępna z opcją przewijania i kontynuacji oglądania. Ekosystem Playera to także bogata biblioteka treści na żądanie, która jest nieustannie rozszerzana. Dodatkowo nowoczesny serwis zapewnia wygodny i intuicyjny interfejs skrojony na potrzeby użytkowników, dzięki czemu dostęp do treści jest jeszcze łatwiejszy i komfortowy.