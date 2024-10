Książę bohaterem filmu Disney'a

Disney wraca do pomysłu, by stworzyć film, którego bohaterem będzie książę. Idea, by jako główną postać osadzić księcia, zamiast księżniczki, pojawił się już dekadę temu, lecz do tej pory nie został zrealizowany. Film ma roboczy tytuł "Prince Charming". Stanowi on odwołanie do bajki o Kopciuszku.

Nie wiadomo, czy Disney chce, by nowa produkcja była obrazem aktorskim czy animacją. Wiadomo natomiast, że główny bohater ma przełamywać stereotyp księcia na białym koniu, którego rola zwyczajowo polega na ratowaniu z opresji księżniczki. Nie ma być on również księciem z żadnej konkretnej bajki czy filmu.

Kto wyreżyseruje film o księciu?

Reżyserem fabuły o księciu ma być Paul King - podaje filmweb.pl. To specjalista od produkcji familijnych, takich jak "Wonka" czy dwie pierwsze części "Paddingtona". King ma być również współautorem scenariusza filmu "Prince Charming". Pozostali autorzy to: Simon Barnaby i Jon Crocker. Na razie nie jest znany termin realizacji filmu.