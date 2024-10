Film Hala Ashby'ego ("Harold i Maude") wszedł na ekrany amerykańskich kin w grudniu 1979 roku, a w roku 1980 był rozpowszechniany na całym świecie. Ale nie w Polsce.

Dzieło Polaka nieznane w Polsce

Nominowany do dwóch Oscarów i ostatecznie wyróżniony Nagrodą Akademii za drugoplanową rolę Melvyna Douglasa obraz pozostaje nad Wisłą praktycznie nieznany szerszej widowni, mimo że w tym roku mija 45 lat od jego premiery. Nigdy nie wszedł w Polsce do dystrybucji kinowej, mimo że powstał na podstawie słynnej powieści Jerzego Kosińskiego, którą w dodatku zaadaptował sam pisarz.

Reklama

Film Hala Ashby'ego ukazał się w naszym kraju jedynie na nośniku DVD, a obecnie jest rarytasem - do tej pory nie doczekał się premiery VOD.

Gdzie i kiedy obejrzeć film w kinie?

Reklama

W ramach serii spotkań z mieszkańcami organizowanych przez władze stołecznej dzielnicy Śródmieście, "Wystarczy być" zostanie pokazane w kinie Muranów w niedzielę 20 października o godz. 16:00.

"Zbliżające się wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych to doskonała okazja do refleksji nad kondycją amerykańskiej demokracji. Zwłaszcza że cztery lata temu, po przegranej w demokratycznym i uczciwym głosowaniu, Donald Trump kwestionował jego wyniki, co wstrząsnęło nie tylko politycznym krajobrazem USA, ale i całym światem. W tym duchu zapraszamy na projekcję kolejnego wyjątkowego filmu" - informuje Rada i Zarząd Dzielnicy Śródmieście.

Wstęp na seans jest wolny, wejściówki można odbierać w kasie kina lub urzędzie dzielnicy Śródmieście.

O czym jest film?

W filmie Hala Ashby'ego zobaczymy genialną rolę dramatyczną kojarzonego bardziej z czysto komediowym emploi Petera Sellersa ("Różowa Pantera") jako Chance'a, prostolinijnego ogrodnika, którego całe życie toczy się w ogrodzie jego pracodawcy. Jego jedynym oknem na świat jest telewizor, a jedyną wiedzą to, co zobaczy na ekranie. Kiedy jednak los zmusi go do wyjścia na ulice, przez zbieg okoliczności i nieporozumienia zostaje wciągnięty w sam środek rozgrywek politycznych i kulturalnych elit Waszyngtonu, gdzie robi oszałamiającą karierę, choć jego "mądrość" oparta jest na najprostszych metaforach o ogrodnictwie.

W filmie występują również Shirley Maclaine, Melvyn Douglas i Jack Warden.