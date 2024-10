Arcydzieło Spike'a Lee w tym roku obchodzi 35-lecie. W Polsce ostatnio było pokazywane w kinie też tylko z okazji rocznicy, wówczas trzydziestej, podczas American Film Festival w roku 2019.

Skandaliczny brak dystrybucji

Poważany na całym świecie film z 1989 roku, nominowany do dwóch Oscarów i wpisany do Narodowego Rejestru Filmowego Stanów Zjednoczonych jako dzieło "znaczące kulturowo, historycznie bądź estetycznie", nigdy nie wszedł w Polsce do szerokiej dystrybucji.

Reklama

Co więcej, nigdy nie ukazał się też w naszym kraju na nośnikach DVD ani Blu-ray, zaś polską premierę telewizyjną miał dopiero w XXI wieku, pod koniec 2001 roku.

Gdzie i kiedy obejrzeć film w kinie?

Reklama

W ramach serii spotkań z mieszkańcami organizowanych przez władze stołecznej dzielnicy Śródmieście, "Rób, co należy" zostanie pokazane w kinie Muranów w sobotę 19 października o godz. 16:00.

"Zbliżające się wybory prezydenckie w USA, które elektryzują cały świat, to doskonała okazja, by przyjrzeć się filmowi, który mówi wiele o społeczeństwie, napięciach rasowych i walce o sprawiedliwość" - uzasadnia swój wybór Rada i Zarząd Dzielnicy Śródmieście.

Wstęp na seans jest wolny, wejściówki można odbierać w kasie kina lub urzędzie dzielnicy Śródmieście.

O czym jest film?

"Rób, co należy" ("Do the Right Thing") przenosi widzów do Brooklynu końca lat 80., gdzie akcja rozgrywa się podczas najgorętszego dnia lata. Mieszkańcy tej różnorodnej dzielnicy próbują jakoś żyć w harmonii, ale napięcia narastają, zwłaszcza w relacjach między Afroamerykanami a właścicielami lokalnych biznesów, którymi są imigranci. Sal (nominowany do Oscara Danny Aiello), właściciel pizzerii, wydaje się być nieuprzedzony i dumny ze swojego dorobku, ale tego dnia jego filozofia "Rób, co do ciebie należy, bo nie będzie wtedy kłopotów" zostaje wystawiona na próbę.

W filmie, do którego Spike Lee napisał również scenariusz (także wyróżniony nominacją do Nagrody Akademii), występują również Ossie Davis, Ruby Dee, Giancarlo Esposito, Bill Nunn, John Turturro, Martin Lawrence, Rosie Perez, Samuel L. Jackson oraz sam reżyser i scenarzysta.