Premiera filmu już 16 października na platformie Netflix.

O czym jest "Napad"?

Akcja filmu rozgrywa się na początku lat 90. Wydalony ze służby funkcjonariusz policji, grany przez Olafa Lubaszenkę, otrzymuje szansę na odzyskanie swojego dawnego życia w zamian za rozwiązanie sprawy brutalnego napadu na jeden z warszawskich banków. Wspólnie z młodą policjantką przydzieloną do sprawy (Wiktoria Gorodeckaja), detektyw musi działać szybko – zainteresowanie mediów napadem nie jest na rękę nowej władzy. Śledztwo prowadzi do grupy trzech przyjaciół, którym przewodzi zdesperowany młody ochroniarz, w którego rolę wciela się Jędrzej Hycnar.

W filmie Michała Gazdy występują ponadto Magdalena Boczarska, Mirosław Haniszewski, Stanisław Linowski, Łukasz Szczepanowski i Jowita Budnik.

"Więcej niż zagadka kryminalna"

"Napad" to więcej niż klasyczna zagadka kryminalna. Chciałabym, aby widzowie nie tylko odkrywali zawiłości wyrafinowanego dochodzenia, ale także śledzili pojedynek dwóch silnych osobowości i zagłębiali się w mroczne zakamarki dusz naszych bohaterów – mówi reżyser Michał Gazda.

Gadacz to twardy, bezkompromisowy śledczy, który nie boi się stawiać czoła trudnym sprawom – opowiada Olaf Lubaszenko o swoim bohaterze. Jego czujność, inteligencja i determinacja sprawiają, że jest w stanie rozwiązać najtrudniejsze zagadki kryminalne. Nie ustoi, dopóki nie dojdzie prawdy – dodaje aktor.

Kacper ma plan i jest gotów zrealizować go za wszelką cenę. W jego przekonaniu cel uświęca wszelkie środki, bez względu na ich brutalność – mówi z kolei debiutujący w tak dużej roli filmowej Jędrzej Hycnar. Potrafi przekonać swoich przyjaciół do udziału w ryzykownych planach, zachowując przy tym zimną krew i gotowość do ponoszenia konsekwencji swoich decyzji.