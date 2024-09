"Ciche miejsce: Dzień pierwszy" pojawiło się w polskich kinach 28 czerwca, co oznacza, że na premierę w streamingu musieliśmy czekać tylko dwa i pół miesiąca.

Gdzie można obejrzeć film?

"Ciche miejsce: Dzień pierwszy" jest dostępne do wypożyczenia w cenie 54,99 zł w serwisach Prime Video, Rakuten TV, iTunes i MEGOGO.

O czym jest film?

Wyreżyserowany i napisany przez Michaela Sarnoskiego ("Świnia") film "Ciche miejsce: Dzień pierwszy" to trzymający w napięciu horror, który nawiązuje do przebojowej serii i pokazuje widzom, co wydarzyło się w dniu, w którym świat ucichł.

Kiedy Sam (zdobywczyni Oscara Lupita Nyong'o) wraca do miasta, w którym się urodziła, jedyne czego pragnie to kawałek ulubionej pizzy. Zamiast tego zostaje uwięziona w koszmarze na jawie, który może być jej ostatnim dniem na Ziemi. W towarzystwie nieznajomego o imieniu Eric (Joseph Quinn znany ze "Stranger Things") i jej kota Frodo wyrusza w przerażającą podróż przez zniszczony Nowy York, w którym niebezpieczeństwo czai się wszędzie.