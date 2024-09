Wszystkie 6 odcinków serialu "La Máquina: Bokser" zagości w Disney+ już 9 października.

O czym jest serial "La Máquina: Bokser"?

Bohaterem serialu jest Esteban "La Máquina" Osuna (Gael García Bernal), który po druzgocącej porażce znajduje się w trudnym momencie swojej bokserskiej kariery. Szczęśliwie dla niego, jego menedżer i najlepszy przyjaciel Andy Lujan (Diego Luna) jest zdeterminowany, aby przywrócić go na szczyt. Kiedy jednak do akcji wkracza nikczemna organizacja, stawką tego rewanżu staje się życie lub śmierć. Walcząc o powrót do gry, Esteban musi także pokonywać osobiste demony i chronić swoją rodzinę, w tym byłą żonę Irasemę (Eiza González) - dziennikarkę, która znalazła się na kursie kolizyjnym z mroczną odsłoną bokserskiego świata.

Kto stoi za serialem "La Máquina: Bokser"?

W serialu poza wymienionym trojgiem gwiazd występują Jorge Perugorría, Andrés Delgado, Karina Gidi, Dariam Coco i Lucía Méndez.

"La Máquina: Bokser" został wyprodukowany przez Gaela Garcíę Bernala i Diego Lunę pod szyldem La Corriente del Golfo. Gwiazdorzy nie tylko meksykańskiego, lecz także światowego kina przyjaźnią się od lat, a teraz mieli wreszcie okazję ponownie spotkać się na ekranie, po pamiętnym występie w słynnym dramacie Alfonso Cuaróna "I twoją matkę też" (2001).

Marco Ramirez ("Daredevil") pełni funkcję producenta wykonawczego i showrunnera, a Bernal, Luna, Gabriel Ripstein, Gerardo Gatica, Leandro Halperín, Adam Fishbach i Kyzza Terrazas są producentami wykonawczymi. Reżyserem serialu jest Gabriel Ripstein ("600 millas", "Un extraño enemigo").