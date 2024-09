W 10. rocznicę powstania "Interstellar" Christophera Nolana powraca do polskich kin. W momencie premiery film podzielił krytyków, ale zachwyceni widzowie obwołali go nie tylko jednym z najlepszych filmów science fiction ostatnich, lecz nawet "najlepszym filmem XXI wieku". To także bez wątpienia najbardziej osobisty film Nolana.