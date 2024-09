Gandalf z "Władcy Pierścieni" i "Hobbita" to jedna z najbardziej rozpoznawalnych filmowych ról sir Iana McKellena. Jako, że aktor ma już 85 lat, fani Tolkiena zaczęli się zastanawiać, czy aktor wystąpi jeszcze na scenie, a jeśli nie, to kto go zagra w "Polowaniu na Golluma", czyli opowieści dziejącej się przed wydarzeniami z "Władcy Pierścieni"

Reklama

Aktor z chęcią zagra Gandalfa

Jednak w rozmowie z "Big Issue" brytyjski aktor rozwiewa wszelkie wątpliwości. Przyznał, że wytwórnia i reżyser chcą, by to on zagrał Gandalfa. Nie wiem jednak kiedy powstanie film, ani jak wygląda scenariusz. Lepiej więc, by się pospieszyli - zażartował aktor. Nie pozwolę jednak nikomu innemu założyć mojej sztucznej brody i spiczastego kapelusza - dodał.