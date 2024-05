Andy Serkis był genialnym Gollumem. Teraz wraca do Śródziemia nie tylko jako aktor, ale i jako reżyser - to on bowiem nakręci nowy film ze świata Władcy Pierścieni. Do tego, jak podaje serwis Gizmodo, Peter Jackson, reżyser Hobbita i Władcy będzie producentem nowego obrazu.

Reklama

Polowanie na Golluma - o czym będzie film?

Film ma pokazywać wydarzenia między Hobbitem a Władcą Pierścieni. Gollum, po utracie Jedynego Pierścienia, został bowiem złapany przez Saurona, przesłuchany, a potem wypuszczony jako szpieg Mordoru. Wtedy pochwycili go Aragorn z Gandalfem, także przepytali i przekazali elfom z Mrocznej Puszczy. Stwór został jednak odbity przez siły Mordoru.

Reklama

Polowanie na Golluma - są pewne obawy

Z jednej strony cieszy, że Andy Serkis i Peter Jackson wracają do Władcy Pierścieni, z drugiej strony zaś martwi, że wydarzenia o których opowiada film, w książce zostały wspomniane zaledwie w kilku zdaniach. Trudno więc będzie na ich podstawie stworzyć dobry scenariusz (co pokazały Pierścienie Władzy, których twórcy oparli serial na przypisach do fragmentów Silmarilionu). Do tego możemy być raczej pewni, że ani Viggo Mortensen ani Ian McKellan, ze względu na swój wiek, raczej nie wrócą do ról Aragorna i Gandalfa. A poszukiwania nowych aktorów wywołają burzę wśród fanów.